Une nouvelle bande-annonce de La Casa de Papel dévoile les meilleurs moments de la série Netflix

est vendredi 3 décembre la grande finale de Le vol d’argent. C’est que Netflix présentera la deuxième partie de la cinquième saison et le résultat de la bande de voleurs dirigé par Professeur. Il existe de nombreuses théories sur ce que sera la dernière étape de la série espagnole, mais il y a aussi beaucoup d’émotion : le Nouveaux épisodes ils signifieront la fermeture d’une étape très importante de la fiction en streaming.

Il y a encore beaucoup à développer et cela ne fait aucun doute puisque la retombées de Berlin, personnage joué par Pedro Alonso, avec une sortie estimée pour 2023. L’illusion des fans pour que l’idée se répète avec d’autres personnages est bien sûr plus latente que jamais. De plus, l’univers continue de s’étendre avec la prochaine version du version coréenne de la série avec un acteur de Le jeu du calmar.

Il est vrai que les perspectives sont plus que positives : bien que la série principale touche à sa fin, les chances que le la franchise grandir sont énormes. Cependant, il est impossible de ne pas se souvenir des meilleurs moments de la série avec beaucoup de nostalgie. De 2017 à cette partie, des scènes chargées d’action ont été diffusées, des personnages qui se sont sacrifiés pour le plan et, surtout, une histoire très divertissante.

En ce sens, Netflix a profité de l’occasion pour présenter une nouvelle bande-annonce. Ceci est l’aperçu général de toutes les saisons de la série, qui comprennent quelques moments d’émotion et d’autres qui sont clairement un spoil pour ceux qui n’ont pas encore commencé à voir les épisodes. De cette façon, les premières saisons sont résumées à partir du moment où Le professeur convoque les voleurs de la maison de Tolède pour commencer à étudier le plan parfait.

Passez rapidement aux images converties en Le vol d’argent en un phénomène mondial: le nouveau coup porté à la Banque d’Espagne, les images sur l’île et la Thaïlande et même la mort de Nairobi. Bien sûr, ce qui s’est passé lors de la dernière saison de diffusion n’est pas en reste : l’armée dirigée par Gandía est entrée dans le bâtiment et a transformé le vol en guerre. Il reste deux jours pour connaître la véritable fin de la série, mais l’excitation est déjà à la surface pour le casting et leurs fans.

