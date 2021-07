Qui est la petite amie de Jack Grealish, Sasha Attwood ?

Alors que le joueur de 25 ans a attiré l’attention de nombreux spectateurs du football pour sa performance lors de l’Euro et en tant que capitaine d’Aston Villa, il a également attiré l’attention de nombreuses dames.

Mais désolé les filles, il est pris – et pas moins qu’un beau modèle.

Sasha Attwood, 25 ans, est mannequin et influenceuse. Elle a plus de 27 000 abonnés sur Instagram et elle est aussi une YouTubeuse.