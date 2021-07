Julie And The Phantoms Saison 2 : Ce que l’on sait jusqu’à présent – Date de sortie confirmée ?

– Publicité –



Julie et ses fantômes sont une émission Netflix très attendue. Les fans attendent avec impatience la suite après la saison 1. Cela fait plus d’un an que les créateurs de la série ne se sont pas prononcés sur son avenir. Cependant, nous avons enfin de bonnes nouvelles pour le public. Entrons maintenant dans les détails.

Julie et les fantômes pourrait être appelée la couronne du roi du streaming de Netflix, Netflix. La plate-forme de streaming a connu une montée en popularité après sa première à l’été 2020. L’émission a attiré un large public. Après avoir regardé une saison époustouflante, les fans en veulent maintenant plus. Ils recherchent plus de détails sur Julie et les fantômes Saison 2. Nous avons autant d’informations.

Quand sort la saison 2 de Julie et les fantômes ?

Netflix n’a ni renouvelé ni annulé « Julie and the Phantoms ». Plusieurs rapports ont indiqué qu’il y a une deuxième saison en développement ou éclairée au vert. signalé en septembre qu’un renouvellement avait été approuvé. Cependant, c’était avant la diffusion de l’émission sur Netflix. Cependant, sans confirmation de Netflix, il est impossible de vérifier si cela est vrai ou si c’est une rumeur.

Il est difficile de spéculer sur une date de sortie possible. Si ces rapports sont valables et que le développement de la deuxième saison a déjà commencé, la production de nouveaux épisodes pourrait commencer au cours de l’été ou même avant la fin. Dans cet esprit, le moment le plus probable pour «Julie et les fantômes» sera à nouveau diffusé à la fin de 2022 ou même au début de 2023. Les fans de Netflix devraient croiser les doigts pour une annonce de la saison 2 bientôt.

Casting de la saison 2 de Julie et les fantômes : qui est là-dedans ?

Madison Reyes est de retour dans le rôle de Julie puisqu’elle est le personnage principal.

Luke (Charlie Gillespie), Reggie (Jeremy Shada), à la guitare, et Alex (Owen Patrick Joyner), batteur. Nous nous attendons à ce qu’Alex revienne pour un nouvel album (saison).

Booboo Stewart joue Willie; Jadah Marie joue Flynn; Savannah May dépeint Carrie, et Caleb est joué de manière effrayante par Cheyenne Jackson.

Quelle est l’histoire de Julie et le fantôme saison 2 ?

Luke, Alex et Reggie découvrent le pouvoir de la musique pour les rendre réelles et permettre aux autres de les voir et de les entendre. Caleb est une figure surnaturelle qui cause des problèmes aux Fantômes. Il leur donne ensuite un compte à rebours jusqu’à ce qu’ils disparaissent. La finale montre que les garçons ont surmonté cette prédiction vouée à l’échec. Ils peuvent enfin se toucher et interagir avec la vraie vie. Caleb, le méchant méchant, ne semble pas en avoir fini avec les fantômes. Il utilise Nick, le vieux béguin de Julie, pour s’approcher d’elle.

« Julie and the Phantoms », quant à lui, se concentre fortement sur l’utilisation et le plaisir de la musique de Julie pour l’aider à pleurer la perte de sa mère. La mère de Julie pourrait être la raison pour laquelle elle peut les voir alors que d’autres ne le sont pas, selon l’émission. Une autre histoire touchante est que l’ancien membre du groupe des Phantoms (qui est toujours en vie) les reconnaît dans des vidéos de performance, mais ne les a pas encore rencontrés en personne.

La saison 2 de Julie et les fantômes permettra aux fans d’approfondir les histoires. Nous pourrons en savoir plus sur les plans diaboliques de Caleb, comment les Fantômes peuvent les sauver et l’histoire de la mère de Julie. Ortega a déclaré dans un qu’ils prévoyaient de se produire en direct dans l’émission. Elle a dit qu’elle espère que le monde entier sera là.

