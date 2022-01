Oeufs de Pâques et références dans le premier épisode de Peacemaker

in

Bandes dessinées à courant continu

Peacemaker est arrivé sur HBO Max et DC Extended Universe reçoit un lifting qui continue avec ce qui a été commencé dans The Suicide Squad.

© IMDbPacificateur

En visionnant le contenu qu’il devait présenter dans le DC Univers étendu vous pouvez vous demander :James Gunn est venu révolutionner la marque ? La réponse est un oui absolu. Le ton de La brigade suicide et le pacificateur Cela va dans une direction totalement opposée à l’obscurité posée dans le SnyderVerse. L’humour satirique posé par le cinéaste en charge de ces nouvelles entrées DCEU couplé à une extrême violence graphique est un combo singulier.

Mieux ou pire? Différent. Certains préféreront cette nouvelle classe de contenu dans DC. Pacificateur j’arrive à HBO Max révolutionner la marque. Son premier épisode, « Une toute nouvelle tournure », ressemble à une continuation directe de La brigade suicide et il ne manque pas de références qui le relient au reste des personnages du DCEU. Première référence : Aquaman. S’adressant à Jamil, l’anti-héros souligne qu’il est acceptable d’avoir des relations sexuelles avec des femmes ou des hommes, mais avec du poisson ? Arthur Curry ne sera pas content…

James Gunn a révolutionné le DCEU

Leota et sa petite amie sont chez elle et elle dit qu’elle s’imaginait vivre comme James Bond, plus précisément comme Octopussy, buvant du champagne dans la baignoire. Puis il y a une blague de débauche qui marque le passage de ce spectacle : il n’a pas peur des excès. En fait, tout semble excessif, aux yeux de James Gunn. La violence, les blagues, le sexe.

Pacificateur Il quitte l’hôpital et est recruté par une équipe d’opérations spéciales avec un seul objectif : le Projet Papillon. Chris mentionne que la dernière fois que le projet Starfish combattait une étoile de mer géante. Maintenant vas-tu devoir faire face Mothra, le monstre de Godzilla? Lui donneront-ils au moins un jetpack ?

Alors, l’anti-héros qui se bat pour la paix décide d’aller chez son père, joué par l’historique Robert Patrick. En chemin, un voisin lui demande s’il se considère vraiment comme un héros et souligne que Homme chauve-souris c’est un vrai justicier. « Maudit vieil homme ridé », il répond Pacificateur en colère contre la comparaison.

Parler à son père, Pacificateur se souvenir de Sport de sang, « Un grand dur à cuire » Quoi « J’avais peur des rats ». Chris souligne que Chasseur de rats Il contrôlait ces animaux et cela faisait très peur à son ancien coéquipier qui avait été torturé dans le passé avec des rats. Auggie Smith éclate de rire et dit « J’espère que ce n’est pas le gars qui t’a tiré dessus ». !Pacificateur il est constamment maltraité par son père !

Une surprise? Amanda Waller (Viola Davis) apparaît à la fin de l’épisode pour parler à Léota et apparemment il lui dit qu’il ne lui fait confiance qu’au sein du nouveau groupe d’opérations spéciales en charge du projet Mariposa. La confiance de Waller repose sur un fait surprenant :Léota est sa fille !

