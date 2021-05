La série Powerpuff Girls en direct est en cours de retravail après le contrecoup

Mardi 25 mai, un exercice du scénario présumé des Powerpuff Girls a été divulgué en ligne.

L’action en direct de la CW Filles Powerpuff la série a été mise au rebut et sera complètement révisée, cela a été confirmé.

En février, Variety a annoncé que The CW publierait une version live-action de Les Powerpuff Girls qui serait écrit par Diablo Cody (le corps de Jennifer) et Heather Reigner (Veronica Mars). La série se concentrerait sur «les désillusionnés dans la vingtaine qui ne regrettent pas d’avoir perdu leur enfance à cause de la lutte contre le crime». Dove Cameron, Chloe Bennet et Yana Perrault ont été respectivement choisis pour Bubbles, Blossom et Buttercup. Pendant ce temps, Donald Faison a signé pour jouer le professeur Drake Utonium.

Tout le monde était très enthousiasmé par le retour de l’émission très appréciée de Cartoon Network, qui a été diffusée de 1998 à 2005. C’était jusqu’à ce que le casting soit photographié sur le plateau et tout avait l’air un peu… meh. Et puis il y avait cette scénario prétendument divulgué qui a été critiqué par les fans.

La série Powerpuff Girls en direct est en cours de retravail suite à un contrecoup. Image: Cartoon Network

Bien, Powerpuff ne se passe plus, du moins pour le moment. Selon Variety, The Powerpuff Girls est en train d’être complètement retravaillé et reshot parce que le pilote initial était « trop ​​campy » et pas aussi réel que les dirigeants de la CW l’avaient espéré.

Le président et PDG de la CW, Mark Pedowitz, a déclaré: « La raison pour laquelle vous faites des pilotes est que parfois les choses manquent, et c’était juste un raté. Nous croyons complètement au casting. Nous croyons en Diablo. [Cody] et Heather [Regnier], les écrivains. Nous croyons aux auspices de Greg Berlanti et Warner [Bros. TV] studios.

« Dans ce cas, le pilote n’a pas fonctionné. Mais parce que nous voyons qu’il y a suffisamment d’éléments là-dedans, nous voulions lui donner une autre chance. C’est pourquoi nous ne voulions pas aller de l’avant avec ce que nous avions. Tonally, ça pourrait » Je me suis senti un peu trop campé. Cela ne semblait pas aussi enraciné dans la réalité que cela aurait pu l’être. Mais encore une fois, vous apprenez des choses lorsque vous testez des choses. Et donc dans ce cas, nous avons senti, prenons du recul et retourne à la planche à dessin. «

Dove Cameron jouera Bubbles. Image: GettyMatt Winkelmeyer / KCA2021 / Getty Images pour Nickelodeon

Comme vous pouvez l’imaginer, Internet avait des pensées…

J’ai des informations qui pourraient conduire à l’arrestation de la salle de l’écrivain des filles CW Powerpuff. – 𝗠𝗘𝗥𝗖Ʊ𝗥𝗬 des morts (@theSNYDERVERSE) 25 mai 2021

Imaginez faire quelque chose avec Adult Powerpuff Girls et votre réponse est littéralement « Ils vont faire des références datées, avoir des relations sexuelles constantes et être des putes, et être énervés et en colère contre le monde pour leurs » enfances ruinées « » Le spectacle de Craig McCracken ne mérite pas ça pic.twitter.com/HBZ46hBZGp – TRAFON (s Backup Account) (@RiseFallNickBck) 25 mai 2021

Ne vous inquiétez pas, il n’est pas rare que les pilotes soient retravaillés et nous verrons certainement les filles très bientôt. Voici les fans qui obtiennent les Powerpuff Girls en direct qu’ils méritent!

