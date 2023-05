HBO MAX : le film SUPERHERO le plus regardé AU MONDE AUJOURD’HUI

HBO Max

Cette production de DC Comics a dépassé des tubes comme Dune ou King Richard. Découvrez de quoi il s’agit et pourquoi il fait fureur dans le monde !



© IMDbHBO Max : le film de super-héros le plus regardé au monde

Chaque semaine, les plateformes de streaming ajoutent à leurs catalogues de nouvelles séries et films qui cherchent à se positionner comme les plus vues. Et si c’est des blockbusters, HBO Max est le service d’abonnement qui inclut rapidement des productions qui étaient auparavant en salles. C’est le cas de un film de super-héros devenu aujourd’hui le plus regardé au monde.

Main dans la main avec la collection « Du cinéma à votre maison », HBO Max inclut dans son offre des films sortis en salles il y a à peine 45 jours. A cette occasion, le tour a été Shazam ! Fureur des Dieuxla suite de ce personnage de Bandes dessinées DC qui est déjà devenu le film le plus regardé du catalogue, dépassant des succès qui semblaient impossibles à vaincre.

Selon le site spécialisé FlixPatrol, le film sorti en salles en mars réalisé par David F.Sandbergdéjà en retard sur des productions comme Black Adam, J’adore T’aimer, Donna Summer, Romance Dans Le Style, L’extorsion, King Richard, Dune, Le Batman, Billet Pour Le Paradis et son long métrage original intitulé Shazam !

+ Qu’est-ce que Shazam ! Fureur des Dieux ?

Ce film d’action et d’aventure de New Line Cinema arrive pour continuer l’histoire de l’adolescent Billy Batson. Cependant, ce personnage n’est pas comme les autres jeunes de son âge. Et c’est qu’en criant le mot magique « SHAZAM ! », il se transforme en son alter ego de super-héros adulte, qui porte son nom. Le scénario est entre les mains de Henry Gayden et Chris Morganbasé sur des personnages de DC, dans ce cas créé par Bill Parker et CC Beck.

+ Le casting de Shazam ! Fureur des Dieux

Shazam ! Fureur des Dieux est en vedette Zacharie Lévi dans la peau de Shazam, tandis que Ange Asher donne vie à Billy Batson. De même, le casting est complété par les performances de Jack Dylan Grazer comme Freddie Freeman, Adam Brody comme freddy, Ross Butler comme Eugène, Mégane Bon comme Darla, DJ Cotrona comme Pierre et Grâce Caroline Currey comme Mary Bromfield, entre autres.

