La sauvagerie d’un Eldian dans Shingeki no Kyojin Attack on Titan Episode 73

Shingeki no Kyojin est en chaleur depuis la sortie de la quatrième saison. Les lecteurs de mangas et les fans d’anime sont plus impatients que jamais de voir le prochain épisode tomber. Avec Eren Yeager apparaissant à l’improviste, les fans attendent maintenant avec impatience les événements de Attack on Titan Episode 73.

L’épisode précédent jette un peu de lumière sur le vrai plan de Yeager. La seconde moitié de l’épisode couvre Nicolo, révélant que le vin est contaminé par le liquide céphalo-rachidien de Zeke. La plupart des fonctionnaires de Paradis ont déjà eu le vin, ce qui signifie que c’est une question de temps avant que Zeke ne les enlève. L’histoire pourrait prendre une tournure intéressante dans l’épisode 14 de la 4ème saison de l’anime AoT.

Attack on Titan saison 4 épisode 14

Mikasa et Armin pensent qu’Eren est là pour parler. Cependant, Eren a autre chose en tête.

Demain L’attaque des titans épisode 73 pic.twitter.com/BDgKJ05RSe – Attaque sur Titan Wiki (@AoTWiki) 13 mars 2021

Où regarder Shingeki no Kyojin saison 4 épisode 14?

Attack on Titan Saison 4 Episode 14 sortira le 15 mars 2021 à 00h10 JST. Tous les épisodes de l’anime Attack on Titan sont disponibles sur Funimation et Crunchyroll. De plus, vous pouvez diffuser AoT S4 Ep 14 sur la même plate-forme.

Attack on Titan Final Season Episode 14 Preview:

Selon l’aperçu d’Attack on Titan Episode 73, les Jeagerists capturent Hange et d’autres. Avec ses regards dégoûtés, Eren veut parler à Armin et Mikasa. De plus, Zeke prépare également quelque chose, Levi pourrait bientôt être en action. Voici l’aperçu du 14e épisode de la dernière saison: