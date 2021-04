Vous pouvez regarder un astronaute de la NASA et 2 cosmonautes revenir sur Terre dans une capsule Soyouz ce soir

Un astronaute de la NASA et deux cosmonautes russes retourneront sur Terre à bord d’un vaisseau spatial Soyouz ce soir (16 avril), et vous pouvez regarder le tout en direct en ligne.

L’ingénieur de vol de l’Expédition 64, Kate Rubins, rentrera de la Station spatiale internationale aux côtés des coéquipiers de Roscosmos Sergey Ryzhikov et Sergey Kud-Sverchkov. tu pourras regardez leurs événements d’atterrissage en direct ici sur 45secondes.fr et directement de la NASA à partir de 17 h 45 HAE (21 h 45 GMT).

Si tout se passe comme prévu, l’équipage fermera l’écoutille de son véhicule Soyouz MS-17 vers 18h10 HAE (22h10 GMT), avant de se désamarrer du module Poisk de la Station spatiale internationale à 21h34 (0134 GMT samedi, 17 avril)

L’atterrissage aura lieu dans les steppes du Kazakhstan au sud-est de la petite ville de Dzhezkazgan samedi à 12h56 HAE (0h56 GMT ou 10h56 heure locale), selon le plan de vol. De là, Rubins reviendra au Johnson Space Center de la NASA à Houston tandis que les cosmonautes se rendront à leur centre d’entraînement à Star City, près de Moscou.

La NASA s’oriente vers des vols avec équipage sur des vaisseaux spatiaux commerciaux SpaceX et Boeing, faisant le retour de Rubins sur Soyouz une opportunité plus rare ces jours-ci pour les astronautes de l’agence. On s’attend à ce qu’elle compte 185 jours sur cette mission, avec 300 jours d’expérience accumulés au total sur deux missions de la station spatiale. On s’attend à ce que Ryzhikov ait 358 jours cumulés dans l’espace sur deux missions, tandis que Kud-Sverchkov achèvera sa première mission.

L’équipage au départ laisse derrière lui une station spatiale qui a reçu, pendant plusieurs sorties dans l’espace , mise à niveau de la batterie principale et de la jambe de force en prévision de installer de nouveaux panneaux solaires Plus tard cette année. Les améliorations de puissance en cours devraient aider l’ISS à rester en bon état jusqu’à la fin de sa mission prévue en 2024. Le mandat de la station pourrait être prolongé jusqu’en 2028 ou même plus en fonction des travaux prévus de la NASA avec stations spatiales commerciales – avec un consensus international sur ce qu’il faut faire.

Rester à bord de la station sera un équipage Expedition 65 de sept – plus grand que les six personnes habituelles, grâce à la mission Crew-1 de SpaceX, qui porté quatre personnes en altitude en novembre 2020 sur le premier vol d’équipage commercial opérationnel, par rapport aux trois sièges habituels qu’un Soyouz peut accueillir.

Les membres d’équipage restants comprennent le commandant de la station spatiale et l’astronaute de la NASA Shannon Walker, un trio de collègues astronautes de la NASA (Victor Glover, Michael Hopkins et Mark Vande Hei – qui ont volé dans l’espace. dernière minute sur un Soyouz récemment, dans le cadre d’un accord d’échange), deux cosmonautes (Oleg Novitskiy et Pyotr Dubrovnik) et Soichi Noguchi, un astronaute de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA).

Le 22 avril, SpaceX et la NASA prévoient de envoyer quatre autres membres d’équipage sur un vaisseau spatial Crew Dragon pour rejoindre Expedition 65. Les nouveaux arrivants de la mission Crew-2 seront les astronautes de la NASA Shane Kimbrough et Megan McArthur, l’astronaute de la JAXA Akihiko Hoshide et l’astronaute de l’ESA (Agence spatiale européenne) Thomas Pesquet.

L’équipage commercial est encore un programme jeune et la NASA tente de remplir ses obligations de vol avec un seul des deux engins spatiaux américains prévus. Boeing travaille toujours sur remplir les conditions requises pour piloter des astronautes sur sa capsule CST-100 Starliner à la suite d’une mission non vissée en 2019 qui a rencontré plusieurs problèmes et n’a jamais atteint l’ISS comme prévu.

Le mauvais temps et les problèmes techniques ont retardé un deuxième tentative de test Starliner , mais Boeing travaille maintenant avec la NASA pour effectuer ce vol. L’un des principaux problèmes actuellement est qu’il y aura de nombreux lancements et atterrissages de véhicules ISS dans les mois à venir, de sorte que Starliner ne volera peut-être que fin juillet ou début août. Ces résultats doivent ensuite être examinés avant de donner le pouce en l’air pour transporter des personnes. Compte tenu de cet horaire chargé, on pense maintenant que les astronautes ne peuvent pas monter à bord du Starliner avant 2022, selon Ars Technica .

