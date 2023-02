Rencontrez le sosie d’origine japonaise de Jenna Ortega dans Merlina

Netflix

Jenna Ortega a eu un doublé pour la série Merlina, mais peu de choses ont été publiées à son sujet. Ici, nous vous dirons tout ce que l’on sait sur cette actrice.

©NetflixRencontrez le sosie d’origine japonaise de Jenna Ortega dans Merlina.

Merlin Il a été l’un des grands succès du service de streaming Netflix en 2022 et c’est pourquoi il a obtenu un renouvellement bien mérité pour une deuxième saison, qui est déjà au milieu de sa production. La vérité est que les fans maintiennent toujours la série dans le Top 10 des séries les plus vues au monde, mais ils veulent également continuer à connaître les détails des coulisses, tels que deux fois plus Jenna Ortega.

L’émission basée sur la famille Addams a été lancée en novembre et s’est imposée comme l’un des titres les plus diffusés en continu de l’histoire de la plateforme. Il a captivé les abonnés avec l’histoire qui suit mercredi en tant qu’étudiant à l’Académie Nunca Más, qui voit les tentatives de mercredi pour maîtriser sa capacité psychique naissante, arrêter une monstrueuse série de meurtres qui a terrorisé la ville et résoudre le problème du mystère paranormal dans lequel son les parents étaient impliqués il y a 25 ans.

+Le doublé de Jenna Ortega dans Merlina

Comme d’habitude dans ce type de production, les vedettes doivent être prises en charge par les équipes techniques en toute circonstance. C’est pour ça que Jenna Ortega il avait besoin d’un doublé pour son rôle. L’actrice qui était en charge de ce travail était Jenny Ayumi Umbhau, 29 ans. Elle est née en Afrique du Sud, mais est d’ascendance japonaise et allemande, selon sa description.

En plus d’être actrice, elle est mannequin commerciale et a travaillé comme cascadeuse après avoir été formée au Cirque Du Solei. Dans ses réseaux sociaux, elle a partagé quelques réflexions, ainsi que des photographies d’elle avec jenna, où on la voit être de la même taille et physiquement similaire à la star de la série. En dehors de Merlina, il a également travaillé sur d’autres titres tels que Resident Evil (2022), Escape Room : No Exit’ (2019), Maze Runner : Run or Die (2014) et Guerrier (2022).

« J’ai eu la chance d’être la doublure cascadeuse de l’incroyablement talentueuse Jenna Ortega dans la série Netflix ‘Wednesday’. C’était un plaisir de travailler avec elle, c’est un être humain incroyable ! Je n’avais pas vraiment besoin d’une doublure cascadeuse, mais je Je suis reconnaissante d’avoir été à toi ! Tu es vraiment la parfaite Merlina », a-t-il écrit un mois après la première de la série. Vous pouvez la suivre Instagram @jennyayumi24où il compte 92 000 abonnés.

