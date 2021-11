La première bande-annonce de la nouvelle série Fresh Prince of Bel-Air est sortie

La nouvelle série sera diffusée sur le service de streaming Peacock en 2022.

La bande-annonce comprend une voix off de Will Smith, bien que le personnage de Will dans la série ait été refondu et soit maintenant joué par Jabari Banks.

Un synopsis se lit comme suit : « Situé dans l’Amérique d’aujourd’hui, Bel Air est un analogue dramatique d’une heure sérialisé de la sitcom des années 90 Le Prince de Bel Air qui se penche sur la prémisse d’origine: le voyage compliqué de Will des rues de l’ouest de Philadelphie aux manoirs fermés de Bel-Air.

« Avec une vision réinventée, Bel Air plongera plus profondément dans les conflits, les émotions et les préjugés inhérents qu’il était impossible d’explorer pleinement dans un format de sitcom de 30 minutes, tout en continuant à se vanter et à faire un clin d’œil à l’émission originale. »

Crédits : Paon

Parlant de la nouvelle série, les producteurs TJ Brady et Rasheed Newson ont déclaré dans un communiqué qu’ils avaient essayé d’être aussi fidèles que possible à l’émission originale.

Le couple a déclaré: « Au cœur, Bel Air est une histoire de passage à l’âge adulte qui célèbre la force et l’amour de la famille Black.

« Nous sommes restés fidèles à la prémisse originale de la série héritée – la vie de Will est bouleversée après qu’il est forcé de quitter West Philly et atterrit à Bel-Air avec ses manoirs fermés et sa richesse, cependant, notre nouvelle série apporte Will et le La famille Banks dans le monde tel que nous le connaissons maintenant.

« Cela a été incroyable de donner vie à ces personnages emblématiques lorsque vous les puisez dans le pouls culturel de notre époque.

« La série était le tissu de tant de nos éducations, liée à des souvenirs et à la joie de nous voir représentés à la télévision, il est donc important pour nous de rendre hommage à son héritage. »

Crédit : Warner Bros.

Le spectacle a été inspiré par un court métrage sorti en 2019 par Morgan Cooper, qui a également réalisé la nouvelle version.

Cooper a déclaré qu’il pensait que la série visait à « célébrer l’expérience noire » et qu’il voulait apporter quelque chose de nouveau à la comédie originale des années 90.

Il a déclaré: « Avec cette réimagination dramatique, nous voulions créer un spectacle qui se démarque tout en honorant l’esprit et l’innovation de la série originale.

« Parce que Bel Airest un drame, nous sommes capables de vraiment décortiquer les couches de ces personnages et thèmes d’une manière que vous ne pouviez tout simplement pas faire il y a 30 ans dans le format sitcom d’une demi-heure.

« Nous pouvons avoir des conversations difficiles qui remettent en question les perspectives. »

Il a ajouté : « À la base,Bel Airest une célébration de l’expérience des Noirs à travers la perspective d’une famille. »