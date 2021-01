Adorables girafes naines repérées pour la première fois

Adorable nain girafes ont été repérés pour la première fois, et avec leur long cou gracieux cloué sur un ensemble de jambes épaisses, ils ressemblent à un mélange de créatures mythiques. Les chercheurs ont identifié deux girafes sauvages mesurant environ 2,7 mètres de haut, soit environ la moitié de la hauteur d’une girafe moyenne. Cette petite stature pourrait les désavantager dans la nature, disent les experts.

Une girafe, surnommée «Gimli», d’après le fidèle acolyte nain de la trilogie «Le Seigneur des anneaux», a été repérée pour la première fois en 2015 dans le parc national de Murchison Falls en Ouganda, selon le New York Times . Les chercheurs ont été déconcertés quand ils ont vu pour la première fois la girafe de 9 pieds 4 pouces (2,8 m).

«La réaction initiale a été l’incrédulité», a déclaré l’auteur principal de l’étude Michael Brown, chercheur en sciences de la conservation à la Giraffe Conservation Foundation et au Smithsonian Conservation Biology Institute, au Times.

Une girafe naine en Ouganda. (Crédit d’image: Michael Brown / Giraffe Conservation Foundation)

En relation: Comment la girafe a obtenu son cou emblématique

Les jambes de la girafe étaient inhabituellement courtes, ce qui donnait l’impression que quelqu’un avait collé la tête d’une girafe sur le corps d’un cheval, a rapporté le Times.

En 2018, les chercheurs ont observé une girafe de 8 pieds 6 pouces (2,6 m), surnommée «Nigel», dans une ferme privée du centre de la Namibie, selon une nouvelle étude sur les rencontres, publiée le 30 décembre dans le journal Notes de recherche BMC .

Après avoir étudié les proportions de ces girafes et les avoir comparées à d’autres girafes du même âge, les chercheurs ont déterminé que Gimli et Nigel avaient une dysplasie squelettique, ou un développement osseux anormal, qui entraînait un nanisme.

En plus des humains, le nanisme a été observé chez les animaux domestiques, y compris les chiens, les vaches et les porcs, mais il est rarement observé chez les animaux sauvages. Gimli et Nigel sont les premières girafes signalées avec la maladie.

Leur petite taille pourrait en faire des proies plus faciles, « car elles n’ont pas la capacité de courir et de donner des coups de pied efficacement, qui sont deux des tactiques anti-prédateurs les plus efficaces de la girafe », a déclaré Brown.

En plus, accouplement serait un défi – les deux girafes sont des mâles, et il leur serait presque impossible de monter des girafes femelles, qui peuvent mesurer jusqu’à 4,3 m de haut, « à moins d’avoir un tabouret », David O’Connor, président de l’association à but non lucratif Save Giraffes Now, a déclaré au Times.

Gimli a été repéré pour la dernière fois en mars 2017 et Nigel a été vu pour la dernière fois en juillet 2020, mais les chercheurs espèrent revoir bientôt les deux girafes.

Dans l’ensemble, les populations de girafes ont considérablement diminué en Afrique au cours des dernières décennies, et le GCF estime qu’il ne reste qu’environ 111 000 girafes à l’état sauvage.

« Le fait qu’il s’agisse de la première description de la girafe naine est juste un autre exemple du peu que nous savons sur ces animaux charismatiques », a déclaré Julian Fennessy, directeur et co-fondateur de GCF, dans un communiqué. « Il y a tellement plus à apprendre sur la girafe en Afrique et nous devons nous tenir debout maintenant pour les sauver avant qu’il ne soit trop tard. »

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.