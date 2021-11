Keanu Reeves aimerait revenir pour Constantine 2

L’institution bien-aimée d’Hollywood, Keanu Reeves, a révélé qu’il aimerait avoir l’opportunité de revenir à l’un de ses nombreux personnages de « John », à savoir John Constantine, dans une éventuelle suite de la sortie de DC en 2005, Constantin. L’acteur, qui note combien de fois il a en effet joué un personnage nommé « John », tient une place particulière pour John Constantine, et espère qu’on lui demandera éventuellement de reprendre le rôle de l’enquêteur paranormal dans la bande dessinée.

« J’adore jouer à Constantine. Jean Constantin. J’ai joué beaucoup de Johns. Combien de John ai-je joué ? Je ne sais même pas. Je pense que c’est plus de dix. Mais de toute façon, j’aimerais avoir la chance de jouer à nouveau Constantine.

Réalisé par Les jeux de la faim et Je suis une légende Francis Lawrence, et écrit par Kevin Brodbin et Frank Cappello, Constantine est basé sur la bande dessinée DC Hellblazer et le personnage de John Constantine. L’adaptation met en vedette Rachel Weisz, Shia LaBeouf, Tilda Swinton, Pruitt Taylor Vince, Djimon Hounsou et Gavin Rossdale aux côtés de Reeves en tant que personnage principal, un homme ordinaire doté d’un don extraordinaire qui doit sauver la planète du mal. Inconnu de la plupart des gens, le monde est rempli d’esprits à la fois bons et mauvais qui marchent parmi nous sous une forme humaine. L’un des rares à pouvoir voir ces esprits est John Constantine, mais la responsabilité de sa vision est plus qu’il ne peut supporter, et, adolescent, il tente de se suicider.

Sauvé de la mort, Constantin doit maintenant expier ses actes en agissant comme un gardien à mi-chemin entre le paradis et l’enfer, décidant de devenir un détective de l’occultisme et du paranormal. Alors que la sortie DC n’a pas été particulièrement bien accueillie par les critiques (elle se situe actuellement à 46% sur Rotten Tomatoes), mais le public était beaucoup plus favorable, avec le nouveau regain de popularité trouvé par Reeves ces dernières années déclenchant des appels pour un suivi tant attendu -en haut.

Bien que rien concernant Constantine 2 n’ait été officiellement confirmé, la star Peter Stormare, qui a joué Lucifer dans le premier film, a taquiné l’idée d’une suite lancée, faisant une annonce sur les réseaux sociaux et publiant une confirmation apparente de Constantin 2 avec le message merveilleusement direct, « Sequel In The Works », aux côtés d’une image de lui-même en tant qu’archange déchu.

Alors que les fans attendent des nouvelles du retour de Keanu Reeves dans le rôle, le personnage de John Constantine devrait revenir avec l’aimable autorisation de JJ Abrams, qui devrait apporter une action en direct Justice League Sombre série à HBO Max, qui comprend Constantine, Deadman, Madame Xanadu, Shade, The Changing Man et Zatanna parmi ses membres fondateurs.

Reeves, quant à lui, est très occupé en ce moment, ramenant l’un de ses « Johns » les plus célèbres, John Wick, dans le quatrième volet à venir. Avant cela, l’acteur ressuscitera un autre de ses rôles les plus emblématiques, bien que celui-ci s’appelle « Thomas », dans Les résurrections matricielles, qui reprend vingt ans après les événements de Les révolutions matricielles, et trouve Thomas AKA Neo vivant une vie apparemment ordinaire dans une nouvelle version de la réalité numérique. Les résurrections matricielles est prévue pour le mois prochain le 22 décembre 2021, avec John Wick : Chapitre 4 en raison des écrans de frappe le 27 mai 2022. Cela nous vient d’Esquire.





