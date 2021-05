La Couronne favorise Elizabeth II et omet une histoire

Le 4 novembre 2016 est un jour qu’aucun membre de la famille royale britannique ne voudra avoir à son agenda. C’est qu’à cette date, il est sorti pour la première fois La Couronne, la série biographique qui raconte, détail par détail, l’histoire derrière les Windsors et les murs du palais de Buckingham.

Actuellement, avec quatre saisons déjà disponibles sur Netflix et une cinquième sur le point de commencer le tournage, La Couronne c’est un succès complet. Au-delà du fait que cela a généré une controverse dans le monde, ayant ceux qui soutiennent la monarchie et méprisent la série d’une part et de l’autre ceux qui sont devenus fans de la production de la plateforme, il ne fait aucun doute que Peter Morgan a encore une histoire à raconter. dire.et, pour l’instant du moins, il n’a pas l’intention de ralentir.







Bien que, plus d’une fois, le réalisateur ait dit que, pour lui, l’important est de raconter des choses qui se sont passées il y a plus de 10 ans, rejetant ainsi l’idée d’inclure les ducs de Sussex de La Couronne. Cependant, jusqu’à présent, dans les saisons publiées, il y a une histoire oubliée: la vie tragique du prince John Francis, l’oncle d’Elizabeth II et, à cette époque, quatrième sur le trône britannique.

Qui est le prince John Francis?

Né le 12 juillet 1905 au Royaume-Uni, John Francis était le sixième et dernier enfant du roi George V et de la princesse Mary de Teck (grands-parents d’Elizabeth II). Malgré son «sang royal» et sa lignée, il est connu comme «le prince perdu» pour deux raisons: il est mort à l’âge de 13 ans, mais a été confiné à Sandringham pendant la majeure partie de sa vie.

En 1910, lorsque son père, George V, cessa d’être prince de Galles et devint roi après la mort d’Édouard VII, John devint quatrième sur le trône britannique. Avant lui se trouvaient ses frères aînés, Eduardo VIII, Jorge VI (père d’Isabel II), Enrique de Glouscester et Jorge de Kent. À cette époque, sa sœur aînée, la princesse Mary du Royaume-Uni, a été exclue comme héritière étant donné son statut de femme et que la primauté régnante était dictée uniquement aux hommes.

George V avec ses enfants. John, dans les bras de sa mère. Photo: (Vanitatis)



Cependant, Jean Francis n’a jamais été envisagé ni par ses parents ni par le Parlement pour, en tout cas, recevoir la couronne, compte tenu de sa maladie: il souffrait de crises d’épilepsie. La maladie a été découverte par ses parents un an avant de monter sur le trône, qui ont remarqué que leur fils n’agissait pas normalement et, par conséquent, les médecins lui ont diagnostiqué un «certain retard de maturation», qui serait aujourd’hui connu sous le nom d’autisme.

John Francis. Photo: (alarmant)



Le 22 juin 1911, lorsque George V fut couronné roi, la presse fut lancée contre la famille royale puisque John n’assistait pas à la cérémonie. Beaucoup ont qualifié cette décision des souverains d’alors d’un moyen de cacher leur fils, symbole de faiblesse. À tel point que, selon l’histoire, à partir de ces commentaires, les grands-parents d’Elizabeth II ont commencé à montrer leurs plus jeunes dans des actes officiels, mais seulement pendant un an depuis, en 1913, il n’y avait aucune trace du jeune monarque.

Et, après des années d’isolement à Wood Farm, John Francis est décédé le 18 janvier 1919 des suites d’une grave crise d’épilepsie pendant son sommeil. Deux jours après cette date, le Daily Mirror a fait écho à la nouvelle, rapportant que le prince était mort «avec un sourire angélique sur le visage».







Mais, même si La Couronne n’a pas tenu compte de son histoire, en 2003 la série télévisée « Le prince perdu»Qui a remporté le Emmy Award de la mini-série exceptionnelle en 2005.