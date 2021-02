Les mobiles qui recevront Android 12, et quand ils le seront

Votre mobile recevra-t-il Android 12? Découvrez dans notre liste mise à jour avec tous les modèles auxquels la nouvelle version arrivera.

Android 12 est la version du système d’exploitation de Google publiée par Google au début de 2021. Il s’agit d’un mise à jour majeure de la plateforme, qui parmi ses nouveautés introduit gros changements dans l’interface utilisateur, des améliorations de la confidentialité et de nombreux autres changements importants.

Suite à la sortie de la première version d’aperçu pour les développeurs, Android 12 peut désormais être installé sur certains appareils pris en charge. Cependant, il faudra encore attendre quelques mois pour l’arrivée de la version finale.

Et bien qu’aujourd’hui pas de fabricant Beyond Google a confirmé quand allez-vous publier la mise à jour vers Android 12 à leurs appareils, par l’expérience de chacun des fabricants, nous pouvons avoir une idée plus ou moins claire de à quoi pouvons-nous nous attendre dans le déploiement de la nouvelle version du système.

Pour cette raison, nous avons voulu développer un guide dans lequel nous passons en revue les mobiles des principales marques qui pourraient être mis à jour vers Android 12, et quand ils le feront – probablement.

Téléphones Google qui recevront Android 12

Comment pourrait-il en être autrement, les appareils de la série Google Pixel ils seront les premiers à recevoir la mise à jour.

Mais tout ne le fera pas. L’entreprise elle-même a confirmé que uniquement les modèles du Pixel 3 sont compatibles avec Android 12. Par conséquent, la liste est composée des modèles suivants

À la question de quand la mise à jour arrivera, la seule chose que nous savons grâce au calendrier officiel Android 12 est que la version finale devrait être prête vers le mois de septembre.

Téléphones Huawei qui recevront Android 12

Si vous possédez un mobile Huawei, il vaut mieux ne pas mettre trop d’espoir sur l’arrivée d’Android 12 sur votre appareil. Aujourd’hui, les terminaux de la marque ils n’ont même pas Android 11 en raison des problèmes découlant du veto imposé par le gouvernement des États-Unis.

Il est fort probable qu’Android 12, s’il atteint enfin les terminaux de la marque, le fera bien plus tard que les appareils du reste de la firme. Mais si nous devions parier, nous dirions qu’il est plus probable qu’HarmonyOS finisse par devenir le meilleur système d’exploitation mobile de Huawei, qu’Android 12 finisse par atteindre les mobiles de la firme chinoise.

Téléphones Motorola qui recevront Android 12

Malgré sa popularité, Motorola a montré qu’il n’est pas disposé à trop essayer d’offrir mises à jour rapides pour vos appareils. En fait, aujourd’hui la plupart des terminaux qui composent son catalogue n’ont même pas reçu Android 11.

Cependant, en tenant compte de votre parcours, si nous pouvons développer un liste préliminaire avec les mobiles Motorola qui recevront probablement Android 12 tôt ou tard:

Téléphones Nokia qui recevront Android 12

Une marque qui, contrairement à la plupart, Oui, vous avez fait un bon travail de mise à jour de vos terminaux Android aux dernières versions du système est Nokia. Pour cette raison, nous espérons que le Finlandais sera parmi les premiers à annoncer ses plans de mise à niveau. En attendant, nous pouvons établir une liste préliminaire qui pourrait être assez proche de la dernière:

Téléphones OnePlus qui recevront Android 12

Sa politique de mise à jour s’est aggravée ces dernières années, car son catalogue a ajouté de plus en plus de familles d’appareils. Pourtant, nous continuons à croire que OnePlus être en mesure de mettre à jour au moins ces appareils:

Téléphones Samsung qui recevront Android 12

Contrairement à OnePlus, Samsung est l’une des entreprises qui a le plus amélioré sa politique de mise à jour ces dernières années. À tel point que les modèles de la série S20 ont été parmi les premiers à recevoir Android 11, et la société ne s’est pas arrêtée tant qu’elle n’a pas réussi à mettre à jour une grande partie de son catalogue mobile vers la version la plus récente d’Android. En outre, la société a promis de garder environ 40 appareils mis à jour avec la dernière version pendant trois ans.

Par conséquent, nous espérons que Les mobiles Samsung commencent à recevoir Android 12 avant la fin de 2021, en commençant probablement par le Galaxy S21.

Téléphones Xiaomi qui recevront Android 12

Une autre entreprise qui pourrait également apprendre quelques astuces de Samsung pour mettre à jour ses appareils est Xiaomi. Aujourd’hui, il existe déjà plusieurs modèles dans son catalogue qui ont été mis à jour vers Android 11 avec MIUI 12. Grâce à cela, nous pouvons avoir une idée de ce que nous espérons trouver une fois que la marque annonce le Version MIUI 13 basée sur Android 12.

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi POCO F2 Pro

Xiaomi Redmi Note 9T

Xiaomi Mi 10 Lite 5G (pièce de monnaie)

Xiaomi Redmi K30 Pro (lmi)

Xiaomi Redmi K30 5G / Redmi K30 Racing Edition (picasso)

Xiaomi Redmi Note 9 Pro (joyeuse)

Xiaomi Mi 10T / Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 10T Lite

Xiaomi Mi 10 Édition Jeunesse (Zoom Lite) (vangogh)

Xiaomi Mi CC 9 Pro / Mi Note 10 / Mi Note 10 Pro

Xiaomi Mi Note 10 Lite (tactile)

Xiaomi Mi 9 (cepheus)

Xiaomi Mi 9 Pro 5G (crux)

Xiaomi Mi 9T Pro

Xiaomi Mi A3

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 9 SE (gris)

Xiaomi Mi CC 9 / Mi 9 Lite (pyxis)

Xiaomi Mi CC 9 Meitu Edition (voile)

Xiaomi Redmi K30 / Poco X2 (phénix)

Xiaomi Redmi K30i 5G (picasso_48m)

Xiaomi Redmi K20 Pro / Premium / Mi 9T Pro (raphael)

Xiaomi Redmi 10X Pro (bombe)

Xiaomi Redmi 10X 5G (atome)

Xiaomi Redmi 10X 4G / Redmi Note 9 (merlin)

Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max (excalibur)

Xiaomi Redmi Note 9 Pro Inde / Redmi Note 9s (curtana)

Xiaomi Redmi 9 (lancelot)

Xiaomi Redmi 9C / Poco C3 (angélique)

Xiaomi Redmi 9A (pissenlit)

Xiaomi Poco M2 Pro (gramme)

Xiaomi Poco C3

Xiaomi Poco X3 NFC

Xiaomi Poco X2

Xiaomi Blackshark 3S

Xiaomi Blackshark 3 Pro (mobius)

Xiaomi Blackshark 3 (petit)

Xiaomi Blackshark 2 Pro (plus sombre)

Xiaomi Blackshark 2 (skywalker)

Xiaomi POCO M3

Sauf pour la liste contenant le mobiles google, le reste est listes préliminaires en fonction des antécédents de chaque entreprise et ne doit pas être considérée comme définitive tant que les fabricants respectifs n’ont pas annoncé leur intention de passer à Android 12.

Par conséquent, cet article restera constamment à jour avec les dernières nouvelles des marques elles-mêmes.

