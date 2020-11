La nouvelle fonction WhatsApp pour supprimer l’audio des vidéos

Ces derniers jours, le développement de nouvelles fonctionnalités au sein de la plateforme de messagerie Whatsapp c’est devenu particulièrement mouvementé. L’application a été équipée de nouvelles options pour gérer la mémoire occupée sur le téléphone et pour gérer les arrière-plans de discussion, et elle pourrait bientôt introduire la possibilité d’envoyer des contacts à vos contacts. vidéo prise avec l’appareil photo depuis le smartphone mais à l’avance privé de la partie audio.

La nouveauté a été interceptée comme d’habitude par la communauté WABetaInfo, qui parvient régulièrement à mettre la main sur versions préliminaires des applications pour Android et iOS pour publier des captures d’écran des nouvelles fonctionnalités à venir sur la plateforme en ligne. Dans ce cas, la fonctionnalité semble être incluse dans l’outil qui permet déjà maintenant de recadrer les vidéos sélectionnées pour l’envoi, en ajustant le point de départ et d’arrivée: avec ces deux options – cela peut être vu depuis les écrans – les développeurs prévoient d’adopter un bouton qui permet de couper le son des prises de vue, et donc de envoyer le film en mode silencieux.

Priver un film de la bande sonore peut être utile lorsque l’arrière-plan est parlé ou ambiant ce n’est pas utile pour les besoins de la vidéo, ou lorsque l’audio est même susceptible de déranger ou à divulguer aux destinataires informations que vous ne souhaitez pas divulguer – comme le contenu des conversations privées entre personnes à proximité. À ce jour, cependant, pour une opération apparemment simple telle que la suppression des sons d’un film à envoyer sur WhatsApp, les seules possibilités étaient deux: utiliser une application distincte pour supprimer la piste audio du contenu, ou convertir le film en un Gif Animé. Le premier moyen nécessite cependant une utilisabilité supérieure à la moyenne des milliards d’utilisateurs de WhatsApp, tandis que le second moyen vous oblige à réduire la durée du clip à moins de 8 secondes, à réduire sa qualité et à le transformer en une image animée en boucle.

Avec la fonctionnalité conçue par les développeurs, l’envoi d’un clip sans le composant sonore coûtera une touche d’écran supplémentaire. Le seul problème est que – comme pour toutes les nouvelles trouvées en avant-première dans les versions préliminaires de WhatsApp – on ne sait pas encore quand précisément, le nouveau bouton pour couper le son des films fera ses débuts dans l’application.