Les origines de Nintendo que vous ne connaissiez pas: entre les cartes, les Yakuza et les «  love hotels  »

Si nous parlons de jeux vidéo – cette industrie qui vaut plus que l’ensemble de l’industrie du film, de la musique et de la bande dessinée – Nintendo est l’un des trois grands, soutenu par Sony et Microsoft. Au moins en termes de Matériel. Mais beaucoup ne connaissent pas le Histoire de Nintendo, ce «Disney» familier aux Japonais où Mario et Luigi sourient éternellement. Résumé rapide: dans ses racines, il a fait des lettres, oui. Une usine qui n’a décollé que lorsque les Yakuza les ont popularisées dans les salles de jeux illégales.

ACTE 1. FLEURS DE CERISIER, CIGARES ET ARGENT SALÉ

Le 23 septembre 1889, un homme d’affaires en herbe, Fusajiro Yamauchi, fonde Nintendo Karuta. Les explorateurs portugais arrivés sur les côtes japonaises vers 1543, dans le port de Nagasaki, leur ont donné ce mot, Karuta. En effet, Karuta fait référence à «lettre». Les jeux de cartes ont toujours été l’une des rares distractions utiles sur le pont.

L’opportunité commerciale a été servie: l’ère Meiji a légalisé les jeux de cartes et Yamauchi, 30 ans, a trouvé un joli créneau commercial face à tous ces jeux joués au milieu de la rue par les Bakuto Des poignées de joueurs.

Le petit atelier de Yamauchi fabriquait des lettres à la demande, peintes à la main. Magnifique hanafuda (lettres à motifs floraux) en couleurs saturées imprimées sur des feuilles de bois très fines, Correspond aux normes de sophistication esthétique de Yakuza, dont les membres ont joué à des jeux de hasard aux petites heures du matin, pariant jusqu’au dernier yen. Sans surprise, le mot « Yakuza » vient de la pire main possible dans un jeu: un 8 (ya), un 9 (ku) et un 3 (za).

Ces lettres, il y a deux siècles, étaient la réponse légale à ce gibier étranger que les explorateurs apportaient à un Japon encore féodal, toujours jaloux. Chaque deck représente une saison et à l’intérieur il y a des scènes naturelles galantes liées aux différents mois de l’année. Les jeux consistent à faire correspondre des égaux et, contrairement à la carte américaine, française ou portugaise, le hanafuda il n’a jamais été poursuivi par la loi. Il était considéré comme une forme d’expression artistique.

La route vers le monopole des jeux de cartes

C’est le début de l’histoire de Nintendo. Plus tard, la société a grandi jusqu’à gagner une part de marché importante, réduisant la qualité de ces lettres en cours de route: tengu Un stock de cartes plus pauvre est devenu la norme pour les gens ordinaires, tandis que les éditions premium ont dominé les tables de paris illégales. Au fait, le Tengu est aussi un gros nez yokai (démon) et fait référence à un geste récurrent: vous vous grattez le nez en signe lorsque vous vous promenez dans un mauvais quartier à la recherche d’un tripot.

En effet, Nintendo était le premier fournisseur grand public de hanafuda du pays: les salles de jeux illégales des Yakuza. Cette association historique avec le crime se lit sur la peau des chefs de famille populaires, qui tatouaient des motifs floraux célébrant les paris réussis, où à la fin de la nuit un cadavre jeté à la mer portait une lettre dans la poche de son pantalon. Symbole d’une dette impayée.

Après la guerre russo-japonaise, jouer aux cartes était l’une des rares distractions auxquelles le privé pouvait se livrer. La distinction définitive a été donnée par une société de tabacNihon Senbai, propriétaire du monopole du tabac sur l’île et bon ami du gouvernement après avoir contribué au financement du conflit armé.

Certains disent que Yamauchi a ressenti le vertige à une telle croissance. Quoi qu’il en soit, au pied de sa retraite, il n’y avait pas de mâle, alors Sekiryo Kaneda, le mari de sa fille, a adopté le nom de famille. Oui, comme le disent les lois du pays, il est devenu un fils adoptif. En 1929, Nintendo Koppai était la plus grande société de jeux de cartes du pays. Une entreprise sans tuteur.

ACTE 2. MAUVAIS CHIFFRES, BONNES PERSPECTIVES

Entre les mains de Sekiryo, l’entreprise a continué de croître. Yamauchi Nintendo & Co. serait un bon endroit pour se démarquer. Mais la Seconde Guerre mondiale est arrivée et le nouveau gouvernement n’a plus regardé favorablement les jeux de cartes. Avec l’interdiction de sa principale source d’activité, Nintendo a commencé à s’estomper.

Sekiryo n’avait pas non plus de progéniture mâle, il a donc décidé que l’entreprise passerait entre les mains de Shikanojo Inaba, son gendre. Les pressions internes, l’épopée de l’entreprise et les menaces présumées ont été étrangement résolues: Inaba a disparu, laissant la couronne et sa famille. Tellement bien, Hiroshi Yamauchi, le petit-fils de Sekiryo, a grandi sans père dès l’âge de quatre ans. Le seul héritier était maintenant un gentleman choyé et élevé sous l’œil vigilant de son grand-père.

Dans la perspective d’un avenir fatidique, alors que la majorité vient d’atteindre, en 1945, le patriarche arrange un mariage arrangé entre Hiroshi Yamauchi et Michiko Inaba, la jeune héritière d’une importante fortune. Ses coffres seraient la principale vitamine pour assainir une Nintendo assez émue.

Sa relation avec Michiko n’allait pas être autre chose qu’un flirt universitaire, tandis que Yamauchi étudiait le droit à la prestigieuse université Waseda, où seules les élites du pays étaient autorisées. Mais finalement ils finissent tous les deux par déménager dans le quartier Shoto, à Shibuya, l’équivalent de La Piovera à Madrid. Costumes de luxe et le meilleur whisky occidental contrastant avec le mauvais statut de cette Nintendo, qui lance des decks de pin-ups beaucoup au goût des troupes américaines, pour gagner l’amitié de leur gouvernement victorieux.

Les plaisirs sont suspendus: à l’aube, en 1948, Sekiryo tombe gravement malade et Hiroshi, tout juste 22 ans, abandonne la course pour retourner à Kyoto et prendre les rênes d’une entreprise de 110 personnes sous sa responsabilité.

Et en 1951 est arrivé le tremblement de terre, les changements avec un gouvernail. Yamauchi demande un prêt avec lequel il acquiert un terrain dans le quartier de Higashiyama et construit une nouvelle usine, dans le but de centraliser toute la production à Kyoto. Renomme la société sous le nom de Nintendo Playing Card Co. Ltd., fusionne des filiales et commence à vendre des cartes en plastique. Rien à voir avec ça hanafuda production manuelle.

Une poignée de travailleurs qui renoncent à bouger organisent une grève. Ils finissent tous dans la rue. La main lourde de Hiroshi Yamauchi est perceptible: avec le bras de ses avocats, il repense les anciens contrats, les prive de droits fondamentaux et demande à l’entreprise plus de fraîcheur, plus de créativité.

ACTE 3. TAXIS, PROSTITUTS ET DISNEY

L’audace de Yamauchi prévient d’un changement: les adultes se divertissent désormais avec des bagatelles plus effervescentes, tandis que les lettres font l’objet du goût des petits de la maison. Un jouet? En 1959, en faisant des balançoires pour bébé, Nintendo signe avec Walt Disney un accord pour incorporer leurs personnages emblématiques dans leurs cartes. Les fils de distribution se multiplient. Les lettres vont dans les magasins de jouets.

Et Nintendo devient une entreprise publique. Lorsqu’il entre en bourse en 1963, sa valeur passe de 100 millions de yens à 600. Yamauchi en voulait plus. Et le pachinko c’était maintenant le plaisir des adultes. Cependant, les lettres ne suffisaient pas et finiraient par étrangler l’investisseur moyen. Après les Jeux olympiques de Tokyo de 1964, les investisseurs se tirent les cheveux: le cours de l’action tombe à 60 yens, cinq fois moins qu’il y a un an.

Nous sommes dans les années 60. Le Yakuza occupe toujours sa place et s’épanouit désormais entre les métiers légaux – immobilier et automobile, entre autres – et certains plus sombres –love hôtels, cet endroit où les amoureux vont faire l’amour sans avoir à réserver de chambre. Et Nintendo fait de même.

D’une part, cela se fait avec une poignée de love hôtels pour, disent les potins, gagner le prix spécial de la planche entière. »Yamauchi était un coureur de jupons invétéré. Des néons rouges peignant la peau des clients qui vont et viennent payer à l’heure, le lit et le préservatif. Autre, acquiert Daiya, un service de taxi qui finit par être enterré par les guerres d’union. Une flotte de 40 véhicules qui finira par être absorbée par une autre entreprise. Et est-ce que l’ancien président n’a jamais aimé traiter avec une législation inconfortable.

Briquets, stylos, pièces de type Lego – la société danoise poursuivrait Nintendo deux fois – et même les paquets de nouilles instantanées portaient désormais le sceau Nintendo. Finalement, les lettres ont disparu de la nomenclature des entreprises. Des dizaines de lignes commerciales qui ont fini par disparaître au profit d’un autre détournement: le jeu vidéo. Et ici commence l’histoire de Nintendo qui connaît le gros de la population.

Et qu’est-il arrivé à ces belles cartes aux imprimés folkloriques japonais? Certains hanafuda ils sont aujourd’hui conservés dans les vitrines d’un musée fondé par Hiroshi Yamauchi lui-même, aux côtés de fresques et de beaux rouleaux de poésie traditionnelle. Bien qu’avec le temps, ces lettres soient devenues une chose de la presse – Nintendo vendrait également ses propres imprimantes.

A ce propos, Gunpei Yokoi, créateur de la Game Boy à succès, raconte dans le documentaire ‘The History of Nintendo’ l’importance des machines ne produisant pas de cartes défectueuses: «Les gens de la foule locale venaient souvent à Nintendo très énervés. « quand les membres du Yakuza ont vu leur argent voler pour des lettres défectueuses. Nintendo a transformé cette lacune en avantage: pour éviter le balisage, elle a produit des séries qui renouvelaient ses designs tous les six mois.

La relation entre les Yakuza et Nintendo ne s’est pas terminée. Des années plus tard, avec une Super Famicom juste présentée dans la société accompagnée du magnifique « Super Mario World », les Yakuza ont constaté que le grand N grandissait à pas de géant à l’intérieur et à l’extérieur du pays.

Conscient de l’énorme succès de cette nouvelle Matériel et les techniques habituelles pour casser Stock de la compagnie, les Yakuza ont conçu un plan pour intervenir sur des milliers de gadgets et les revendre à des prix gonflés. Nintendo ne pouvait pas tolérer ce détournement et a été contraint de repenser ses habitudes de distribution. Comment? Faire des expéditions la nuit au lieu de la première chose le matin, comme c’était courant. De cette façon, ils ont esquivé une poignée d’agressions.

Mais c’est l’histoire du jeu vidéo. Une histoire Nintendo que nous raconterons dans un autre moment.

Images | (Siège de Nintendo en 1889, de 株式会社 灰 孝 本子 許諾) / (archives de lettres, de Tofugu) / Wikipedia (lettres de hanafuda, de Fuzzcat) / En-tête du domaine public