jeen-yuhs: A Kanye Trilogy, le documentaire sur Kanye West sera présenté en première sur Netflix le 16 février

Netflix est sur le point d’être libéré » Jeen-yuhs: Une trilogie Kanye » un documentaire sur kanye west qui présente en détail la vie et l’histoire de l’une des carrières les plus prolifiques du hip-hop. La plateforme de streaming présentera »jeen-yuhs » comme un événement mondial de trois semaines, qui sera présenté en trois actes. le »Acte 1 (Vision) » Il sortira le 16 février, donc les deux autres tiers devraient sortir les mercredis suivants.

Dirigé par Clarence « Coodie » Simmons Oui Chike Ozahle documentaire est décrit comme un « portrait intime et révélateur de l’expérience de Kanye West, montrant à la fois ses jours de formation essayant de percer et sa vie actuelle en tant qu’artiste et marque mondiale ».

Simmons enregistre West depuis 1998, alors qu’il n’était qu’un jeune producteur « destiné à la grandeur » et cherchait à trouver ce qu’il décrivait comme « une bouffée d’air frais » pour la scène musicale hip-hop. Le titre »jeen-yuhs » fait allusion au mot »genius », génie en espagnol. Le synopsis officiel comprend les éléments suivants :

» Il y a vingt et un ans, Clarence ‘Coodie’ Simmons a rencontré Kanye West et a vu quelque chose de si spécial qu’il a déménagé de Chicago à New York pour documenter le parcours de Ye pour devenir le prochain grand rappeur. Aucun d’eux n’avait la moindre idée de la distance que ce voyage les mènerait.

La bande-annonce de »jeen-yuhs: A Kanye Trilogy » révèle que le duo de réalisateurs est également une partie importante de l’histoire de West. Contrairement aux bandes-annonces précédentes, cette nouvelle comprend les points de vue des réalisateurs et la révélation de ce qu’ils ont ressenti lors de la production de ce projet de deux décennies, qui leur est aussi personnel que le voyage de West l’est pour lui. On peut également voir que la mère de West, feu Donda West, apparaîtra comme un personnage principal de l’histoire, en avant-première de « l’acte I ».

Le documentaire a été présenté en première au Festival du film de Sundance fin janvier, et il a été révélé que chaque acte, intitulé « Vision », « Objectif » Oui « Se réveiller », a une durée d’environ 90 minutes, ce qui rend la durée de l’histoire appropriée pour raconter toute l’histoire du rappeur le plus célèbre et en même temps le plus controversé de ces derniers temps. Le premier volet de la série documentaire sortira également en salles aux États-Unis le 10 février.