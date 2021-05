La «  Nintendo Switch Pro  » avec écran OLED et support 4K arrivera en septembre, et sa présentation est imminente selon Bloomberg

Les rumeurs sur la nouvelle console Nintendo s’accumulent, et c’est maintenant Bloomberg qui anticipe la présentation de cette console est imminente Et il pourrait être produit avant l’E3 qui débute le 12 juin.

Les données révèlent en outre que Nintendo commencera la production en juillet, et Ce sera en septembre lorsque la « Nintendo Switch Pro » sera mise en vente. Son écran OLED de 7 pouces, son support de sortie 4K et une puce NVIDIA seront vos atouts pour réussir notamment à Noël.

Écran OLED et sortie 4K pour battre la prochaine génération

Nintendo n’a pas confirmé l’existence de cette console ou on ne sait pas non plus quel sera son nom officielMais la vérité est que les rumeurs sur son développement durent depuis des mois.

Les changements par rapport aux modèles actuels affectent en premier lieu son matériel interne, où nous verrons selon les indications une nouvelle puce de NVIDIA avec une nouvelle architecture graphique «Ada Lovelace».

Cette puce sera le principal responsable de l’une des options les plus frappantes de la console: la possibilité de prendre en charge les téléviseurs et les moniteurs de résolution 4K, réalisant ainsi que la mise à l’échelle des jeux actuels est optimale sur ces écrans. La technologie DLSS de NVIDIA pourrait également être impliquée dans ce support.

Ce sera un point en faveur pour une console qui gagnera également des entiers sur son propre écran, ce qui passera à la technologie OLED accrocheuse ce qui pourrait également avoir un impact sur une plus grande autonomie de votre batterie lors de son utilisation comme console portable.

Les données de Bloomberg révèlent que la présentation de cette console est imminente Et cela pourrait arriver avant le début du prochain salon E3 qui débutera le 12 juin 2021.

La production de la console débutera en juillet selon les mêmes données, bien que la fabrication de masse prendra un peu plus de temps et ce taux ne sera atteint qu’au dernier trimestre de l’année.

Les vendeurs semblent convaincus que la pénurie de puces ne compromettra pas ces plans, mais ici, il semble préférable d’être conservateur: avec un peu de chance, obtenir cette console est compliqué au cours de leurs premières semaines, voire de leurs premiers mois de vie.

Ce qui est clair à Bloomberg, c’est que l’hypothétique « Nintendo Switch Pro » arrivera dans les magasins au mois de septembre. Le prix auquel la nouvelle console sera vendue n’est pas connu, mais les données indiquent un prix supérieur à 299 € de la Nintendo Switch d’origine.

Image | Unsplash

Via | Bloomberg