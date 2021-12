Photographier des feux d’artifice : 8 conseils pour le réveillon

Année après année, ils suscitent un « Ah ! » et « Ah! » – Les feux d’artifice inspirent les gens depuis des siècles. Mais si vous voulez photographier un feu d’artifice, vous ne devez pas vous y prendre au dépourvu. Vous trouverez ici huit conseils utiles pour des photos parfaites du réveillon du Nouvel An.

1. Emportez les bons accessoires avec vous

Bien sûr, les appareils photo des smartphones et les appareils photo numériques compacts peuvent désormais également prendre de bonnes photos. Cependant, les appareils atteignent leurs limites dans de mauvaises conditions d’éclairage car leurs optiques sont relativement petites. Et les feux d’artifice du Nouvel An sont désormais tirés une fois la nuit. Vous pouvez donc obtenir les meilleurs résultats avec un appareil photo reflex numérique à objectif unique attendre – à condition que vous choisissiez les paramètres optimaux. Pour les appareils photo sans une large gamme d’options de réglage manuel, il peut être intéressant de jeter un œil aux modes d’enregistrement. Certains modèles d’appareils photo vous apportent Mode automatique pour photographier des feux d’artifice avec qui définit indépendamment les différents paramètres.

En plus d’un appareil photo, il y a une photo de feu d’artifice dans le noir trépied pratiquement indispensable. Sans trépied, la plupart des photos seraient floues, car les photos doivent être exposées plus longtemps dans l’obscurité. Si vous obtenez des images tremblantes malgré le trépied, cela peut être dû à une pression sur le déclencheur. Les déclencheurs à distance offrent un remède – ils sont disponibles avec une transmission radio par câble ou sans fil. Si vous n’avez pas de déclencheur à distance, vous pouvez utiliser la fonction de retardateur de l’appareil photo. Cependant, cela doit alors être adapté à l’explosion de la fusée. En pratique, c’est assez difficile.

2. Trouvez le bon emplacement





Idéalement, il ne fait pas trop clair là où vous installez votre appareil photo.



L’emplacement idéal pour photographier des feux d’artifice est au niveau du sol afin que le trépied soit sécurisé et pas trop fortement éclairé. Si la lumière latérale tombe dans l’appareil photo, par exemple à partir d’un réverbère, il devient plus difficile de prendre des photos dans le ciel nocturne sombre. Cela pourrait entraîner des reflets indésirables sur la photo. Si vous voulez éviter cela, vous pouvez soit construire un écran en carton, soit vous placer entre l’appareil photo et la source de lumière lors de la prise de vue.

3. Choisissez la bonne distance focale





Plus l’explosion est grande sur la photo, plus elle est impressionnante.



Un objectif à focale fixe peut s’avérer être un inconvénient le soir du Nouvel An. Si les feux d’artifice n’ont pas lieu à un seul endroit, il est utile de zoomer et dézoomer pouvoir. Idéalement, les feux d’artifice ne rempliront pas tout le tableau. S’il est trop loin, en revanche, il semble vite perdu sur le fond noir du ciel nocturne. Ici, le nombre d’or garantit un résultat d’image optimal.

4. Déterminer la valeur ISO correcte





L’arrière-plan devient sans bruit avec ISO 100 ou 200.



Vous avez probablement entendu parler de différentes valeurs ISO. Le choix de la valeur influence la sensibilité à la lumière du capteur d’image. Vous pouvez trouver une description détaillée dans notre guide au sujet des valeurs ISO en photographie. Ce qui suit s’applique à la photographie de feux d’artifice : Plus le nombre ISO est bas, mieux c’est. Car avec l’augmentation de la sensibilité à la lumière, le bruit de l’image augmente également.

Pour que le noir du ciel nocturne soit reproduit le moins bruyant possible, vous devriez idéalement choisir 100 ou 200 ISO. Avec les appareils photo compacts, la norme ISO 800 ne doit en aucun cas être dépassée ; les modèles reflex numériques modernes peuvent également fournir des résultats acceptables au-delà. Mais plus la valeur ISO est basse, plus le résultat est contrasté.

5. Réglez la valeur d’ouverture correcte





Selon la couleur de l’explosion, une valeur d’ouverture différente peut être utile.



Fondamentalement, l’ouverture doit être maintenue fermée lorsque vous photographiez des feux d’artifice. pour cela il faut en avoir un grande valeur d’ouverture (grande valeur d’ouverture = petite ouverture d’ouverture). L’ouverture affecte non seulement la force de l’exposition, mais aussi la profondeur de champ. Afin de prendre une photo nette de feux d’artifice éloignés, le cône de lumière entrant dans l’appareil photo doit être aussi net que possible. Ceci est réalisé grâce à une petite ouverture.

Il vaut mieux essayer des valeurs entre f/8,0 et f/16,0 éteint, la plage optimale est généralement entre f / 11,0 et f / 16,0 – mais cela peut varier en fonction de la couleur du feu d’artifice. Alors que les explosions de couleur or sont parmi les plus sombres et que l’ouverture peut être ouverte un peu plus large ici, les fusées d’argent produisent une lumière très vive.

6. Choisissez le bon temps d’exposition





Selon la couleur de l’explosion, une valeur d’ouverture différente peut être utile.



Un troisième facteur en plus de l’ISO et de l’ouverture qui détermine l’éclairage des images est le temps d’exposition. Ici, vous avez beaucoup de latitude pour photographier des feux d’artifice. Plus vous exposez longtemps, plus les parcours de fusée sont visibles sur la photo. Cet effet est également connu sous le nom de « peinture avec la lumière ».

Pour photographier un seul feu d’artifice, vous pouvez utiliser un temps de pose de quelques secondes déjà assez. Mais vous pouvez également utiliser des périodes de une minute ou plus expérience. Notez, cependant, qu’un temps d’exposition trop long a tendance à conduire à une image agitée et diffuse. La dite Fonction ampoulequi possède des caméras. Celui-ci démarre l’exposition dès que vous appuyez sur le déclencheur et s’arrête lorsque vous le relâchez.

7. Concentrez-vous correctement





Il est difficile de se concentrer sur les objets au premier plan et à l’arrière-plan.



Si l’appareil photo n’a que l’autofocus, la photo du feu d’artifice sera probablement décevante. Parce que l’autofocus prend généralement trop de temps pour faire la mise au point dans de mauvaises conditions d’éclairage. L’explosion est alors terminée. Mais ne vous inquiétez pas : vous n’avez pas besoin de refaire la mise au point manuellement à chaque fois que vous prenez une photo. Il suffit de se concentrer une fois à l’infini ajuster. Cela signifie que tous les objets éloignés doivent être mis au point, même s’ils ne sont pas tous à la même distance de vous.

8. Déclenchez au bon moment

Il ne vous reste plus qu’à appuyer sur le déclencheur – ou mieux : la télécommande. Comme les explosions des feux d’artifice ne peuvent jamais être prédites avec précision, un peu de chance est toujours nécessaire. Ainsi, la probabilité de prendre une bonne photo augmente avec le nombre de tentatives. Avez-vous toujours le sentiment de manquer le bon moment, tester la fonction rafale l’appareil photo. Si vous tirez vous-même sur l’obturateur, n’oubliez pas que la lumière est plus rapide que le son.

En tant que photographe, bien sûr, vous n’avez que des options limitées pour choisir votre point de vue. C’est différent avec un drone. La vidéo suivante montre de manière impressionnante à quoi ressemble un feu d’artifice de près :

