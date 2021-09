La longue bande-annonce de Tales of Arise crée le battage médiatique pour la sortie de cette semaine

Tales of Arise n’est qu’à quelques jours de sa sortie le 10 septembre, ce qui signifie qu’il reste juste assez de temps pour une grande bande-annonce de gameplay. Nous avons déjà vu pas mal de RPG de Bandai Namco au cours des derniers mois, mais c’est peut-être sa vidéo la plus détaillée à ce jour.

Il passe à peu près tout. Rythmes de l’histoire, personnages, combats, structure de jeu et activités annexes. Tales of Arise s’annonce comme une expérience charnue, et cette bande-annonce donne une bonne idée de ce à quoi s’attendre. Vaut bien une montre si votre intérêt n’a pas tout à fait atteint son apogée.

