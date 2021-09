Ce personnage de « La casa de papel » est-il vraiment mort ?

ATTENTION, ALERTE SPOILER. La guerre n’est pas encore terminée, mais elle a déjà fait une nouvelle victime à la Banque d’Espagne. Dans la cinquième saison de « Le vol d’argent» (« Money Heist » en anglais), le gang affronte un ennemi puissant et impitoyable et perd inévitablement un autre membre précieux. Netflix il n’avait pas menti. Il y a cinq tombés.

Cependant, les fans de la série espagnole à succès créée par Alex Pina espèrent toujours que ce personnage survivra miraculeusement et reviendra dans la deuxième partie du dernier volet.

Le personnage qui dit apparemment au revoir à « Le vol d’argent« Est-ce Tokio, joué par Úrsula Corberó. Ensuite, nous vous dirons comment il est mort et s’il y a vraiment une possibilité qu’il revienne dans les derniers chapitres.

Tokio a utilisé une grenade pour faire exploser tout ce qui l’entourait (Photo : La casa de papel / Netflix)

TOKYO, EST-CE VRAIMENT MORT ?

Tokyo découvre que l’armée essaie de briser un mur pour entrer dans la cuisine, mais dans le processus reçoit plusieurs tirs de tireurs d’élite qui regardent de l’extérieur. Bien que ses blessures ne semblent pas mettre sa vie en danger, elles l’empêchent de s’échapper du monte-plats, alors elle demande à Denver et à Manille de descendre en premier et de placer quelque chose sur lequel elle peut tomber sans trop se blesser.

Pendant ce temps, un Rio désespéré essaie de faire un trou dans le sol/plafond, mais il est trop tard, les soldats entrent dans la cuisine et tirent sans pitié. Le professeur et Denver le supplient de sauter, mais Tokio décide de suivre les traces de Berlin et de se sacrifier pour le Gang.

La première partie de la cinquième et dernière saison de « Le vol d’argent» Finit avec les militaires entourant le corps de Tokio, qui révèle son dernier coup : il fait exploser plusieurs bombes et parvient à éliminer au moins Gandía.

Par conséquent, il est fort probable que Tokyo n’apparaisse dans les prochains épisodes que dans quelques flashbacks, comme Berlin et le reste des ‘Fallen’ de la série de Netflix.

Bien qu’étant une fiction tout est possible, Tokio a reçu trop de coups, et malgré le fait que son gilet puisse la sauver de la mort. Comment vous sauveriez-vous d’une si grosse explosion ? Les fans auront sûrement déjà plusieurs théories intéressantes.

C’est ainsi que Tokio a dit au revoir à Rio, qui tentait de la sauver à travers le trou dans le sol (Photo : La casa de papel / Netflix)

QUAND LA PARTIE 2 DE « LA CASA DE PAPEL 5 » SERA-T-ELLE SORTIE ?

La deuxième partie de la cinquième et dernière saison de « Le vol d’argent« Sera présenté en Netflix les vendredi 3 décembre 2021Autrement dit, les fans de la série espagnole devront attendre trois mois pour la grande finale.