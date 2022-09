La femme qui a fait pleurer Brendan Fraser après avoir découvert qu’elle rencontrait un héros en personne

Ce n’est un secret pour personne que Fraser est l’une des stars les plus aimées aujourd’hui, avec des fans qui tombent amoureux grâce aux films des années 90 tels que La momie et restant dédié des décennies plus tard, alors que Fraser gagne maintenant des appels pour un Oscar grâce à son nouveau film La baleine.

Une fan de longue date de la femme de 53 ans est l’utilisatrice de TikTok Lindley, qui a fait connaître son amour pour Fraser au public l’année dernière grâce à une rencontre organisée via GalaxyCon Live, qui connecte les fans avec des célébrités via des appels vidéo.

Lors de l’appel, Fraser a fait référence à son travail aux côtés de Leonardo DiCaprio et Robert DeNiro dans le film de Martin Scorsese Les tueurs de la fleur de lune et a admis qu’il était nerveux au sujet du travail.

Brendan Fraser a récemment joué dans The Whale. Credit Sipa US/Alay Banque D’Images

Lindley n’a pas perdu de temps pour essayer de renforcer la confiance de Fraser alors qu’elle répondait par un commentaire sincère en disant: « Vous avez ceci. Vous avez ceci. Sachez simplement qu’Internet est tellement derrière vous. Nous vous soutenons tellement. Il y a tellement de gens qui t’aiment, et nous te soutenons. Et nous avons hâte de voir ce que tu feras ensuite.

Fraser a répondu à son compliment en souriant et en prenant une gorgée d’eau, apparemment étouffé par l’émotion alors qu’il répondait: « Merde, madame. »

Les images de l’échange sont rapidement devenues virales et Lindley a continué à utiliser son compte TikTok pour se remémorer l’appel et réitérer son amour pour Fraser.

Elle a décrit la possibilité de discuter avec Fraser comme un « rêve devenu réalité », mais elle ne savait pas qu’un an plus tard, elle se rapprocherait un peu plus de son héros.

Dans un clip partagé la semaine dernière, Lindley s’est filmée en larmes et a révélé qu’elle « allait rencontrer [Fraser] en personne » grâce au New York Comic Con, qui a récemment dévoilé un premier aperçu de son programme.

L’acteur doit apparaître le samedi 8 octobre et le dimanche 9 octobre lors de l’événement qui se déroule au Javits Center de New York, où les fans auront la chance de prendre une photo avec Fraser et d’obtenir son autographe.

Lindley a déclaré qu’elle « avait hâte » de rencontrer Fraser après avoir partagé un appel vidéo avec lui, et nombre de ses abonnés sont tout aussi excités qu’ils ont décrit l’événement comme « l’histoire en devenir ».