La fille de George Carlin, Kelly, cite son père en acceptant un Emmy

Kelly Carlin a apporté un peu de l’esprit de son père à la cérémonie des arts créatifs. Elle était la productrice exécutive du film Le rêve américain de George Carlin, qui a remporté l’Emmy du meilleur documentaire ou spécial de non-fiction. Après avoir accepté le prix, Carlin est allé au micro pour ce qui suit.

« Je tiens à remercier mes parents Brenda et George. Mon père voudrait te dire deux ou trois choses ce soir, dont l’une est de ne pas oublier de prendre soin les uns des autres et d’aller se faire foutre.

Carlin partage le prix avec le réalisateur et producteur exécutif Judd Apatow et Michael Bonfilio. Elle les partage également avec le producteur Wayne Federman, la productrice superviseure Amanda Glaze, le producteur exécutif Teddy Leifer et le co-producteur exécutif Joseph Beshenkovsky. Carlin a poursuivi avec un discours plus pertinent, célébrant et remerciant toutes les personnes impliquées dans le projet sur l’héritage de son père.

« Prendre soin d’un héritage est l’une des choses les plus étranges qui soient, mais ce groupe de personnes nous a aidés à le faire d’une manière tellement incroyable. Je tiens à remercier HBO d’avoir ramené mon père à la maison d’où tout a commencé, tous ceux de l’Académie qui ont cru en mon père, son cœur et ses rêves, et cette incroyable équipe de production remplie de génies. Je suis tellement honoré de faire partie de cela.

La référence de Kelly à «ramener son père à la maison» fait référence à HBO diffusant diverses émissions spéciales de comédie de Carlin au fil des ans. Pour Rêve américain, elle a partagé les archives de son père avec Apatow et Bonfiglio. Le documentaire en deux parties suit Carlin tout au long de sa longue vie et de sa carrière, en commençant par son éducation à Manhattan, jusqu’à son acte solo. George Carlin est considéré comme l’un des plus grands comédiens et des critiques les plus sévères de la culture américaine. Plus tôt en juillet, Apatow a parlé avec Deadline des pressions de raconter une telle histoire.

« Lorsque vous démarrez un projet comme celui-ci, vous voulez vraiment vous attaquer au sujet. Nous étions tous très déterminés à faire quelque chose qui soit digne de George. Cela me rend donc heureux et gratifié que tant de gens apprennent à le connaître et se connectent à son travail grâce au documentaire.

Une histoire digne de George

L’ascension de George Carlin vers la gloire n’a pas été un saut à travers les bois. Après avoir lutté pendant ses études secondaires, Carlin a rejoint l’US Air Force et a suivi une formation de technicien radar, où il a travaillé comme disc-jockey dans une station de radio à Shreveport. Il a reçu la décharge générale en 1957. En 1959, Carlin a rencontré le doux DJ Jack Burns et a noué une amitié. Les deux ont formé une équipe de comédiens qui a remporté suffisamment de succès pour qu’ils se rendent en Californie en 1960. Après avoir enregistré un seul album ensemble, les deux se sont séparés pour poursuivre leur propre carrière, mais sont restés de bons amis. C’est ici que George a commencé sa carrière solo, qui a impliqué de nombreuses apparitions dans des programmes tels que Le spectacle de ce soir.

Bien que le chemin vers la gloire n’ait pas été facile pour Carlin, il a trouvé ses propres moyens de s’en sortir. Le comédien était aux prises avec de multiples dépendances et avait une relation tendue avec la mère de Kelly, Brenda. Apatow a félicité Kelly en parlant avec Deadline de son désir d’honnêteté dans le documentaire.

«Elle était très ouverte sur sa vie, son histoire et ses problèmes. Les obstacles que vous pouvez rencontrer lors de la réalisation d’un film comme celui-ci sont si quelqu’un cherche à protéger le sujet. Et il n’est vraiment possible de faire un documentaire comme celui-ci que si la famille a pour philosophie de dire toute la vérité sur la personne sur laquelle nous tournons le film. Et dès le début, Kelly a déclaré : « Nous voulons faire quelque chose de nouveau et d’innovant et pas de cliché. Mon père serait seulement en colère si c’était des conneries.

George Carlin est décédé en 2008 à l’âge de 71 ans. Au cours de sa longue carrière, il a été nominé pour six Emmy Awards mais n’a jamais gagné. D’une certaine manière, cette victoire donne à Carlin et à son héritage l’or bien mérité. Le rêve américain de George Carlin est disponible en streaming sur HBO Max.