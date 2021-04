La famille du suspect de tir de FedEx s’exprime dans un communiqué: «  Nous avons essayé de lui demander de l’aide  »

La famille du tireur présumé, Brandon Scott Hole, 19 ans, lors de la fusillade de masse de jeudi dans une installation de FedEx à Indianapolis, a publié une déclaration excusant pour l’attaque, qui a fait neuf morts, dont le tireur.

«Nous sommes dévastés par les pertes en vies humaines causées par les actions de Brandon; grâce à l’amour de sa famille, nous avons essayé de lui apporter l’aide dont il avait besoin », a déclaré samedi la famille dans un communiqué à l’affilié de NBC WTHR à Indianapolis.

Des familles, des collègues et des représentants du gouvernement se réunissent pour une veillée afin de pleurer les huit employés de FedEx Ground assassinés à Krannert Park le 17 avril 2021, à Indianapolis. La police a identifié le tireur comme l’ancien employé de FedEx Brandon Scott Hole, décédé des suites d’une blessure par balle apparemment auto-infligée après la fusillade du 15 avril. Quatre des huit victimes par balle étaient également des membres de la communauté sikh de l’Indiana. Jon Cherry / Getty Images

« Nos excuses les plus sincères et les plus sincères vont aux victimes de cette tragédie insensée. Nous sommes vraiment désolés pour la douleur et la douleur ressenties par leurs familles et toute la communauté d’Indianapolis. »

Les autorités ont déclaré que le suspect avait utilisé deux fusils d’assaut qu’il avait légalement achetés l’été dernier lors de la fusillade au centre des opérations de FedEx Ground Plainfield, qui a été signalée jeudi peu après 23 heures HE, a rapporté 45secondes.fr.

Quelques mois avant que le suspect n’achète les fusils d’assaut, en mars 2020, la mère de Hole a contacté les forces de l’ordre, craignant qu’il ne soit suicidaire, a rapporté NBC News. Peu de temps après, un fusil de chasse a été saisi à son domicile et le FBI l’a interrogé, concluant à l’absence d’infraction pénale.

Hole était un ancien employé de FedEx employé pour la dernière fois dans l’établissement à l’automne. Outre les huit personnes tuées, cinq autres ont été emmenées dans un hôpital local, dont quatre victimes non mortelles par balle, a déclaré aujourd’hui vendredi le chef adjoint de la police du métro d’Indianapolis, Craig McCartt.

En rapport

La police a identifié les victimes mortelles des tirs comme suit: Matthew R. Alexander, 32 ans; Samaria Blackwell, 19 ans; Amarjeet Johal, 66 ans; Jaswinder Kaur, 64 ans; Jaswinder Singh, 68 ans; Amarjit Sekhon, 48 ans; Karli Smith, 19 ans; et John Weisert, 74 ans.

Levi Miller, un employé de FedEx, a raconté les événements de la nuit AUJOURD’HUI vendredi. Miller a expliqué qu’il travaillait son quart habituel dans l’établissement lorsqu’il a entendu deux coups de feu à l’intérieur du bâtiment, suivis de six coups de feu «tirés rapidement» et de 10 autres coups de feu.

En rapport

« Je me lève, je vois un homme, une silhouette encapuchonnée », a déclaré Miller. « Je n’ai pas pu voir son visage en détail. Cependant, l’homme avait un AR dans sa main, et il a commencé à crier puis il a commencé à tirer dans des directions aléatoires. »

Miller n’a pas reconnu l’homme, mais ses collègues lui ont dit qu’il était un «travailleur bien connu de cet établissement».

«Je n’ai pas trop d’informations pour le moment, mais ce que je sais, c’est que c’était quelqu’un qui travaillait définitivement dans ce bâtiment avant.

En rapport: