Pokémon Diamond & Pearl : Vous supprimez donc votre jeu dans le remake de Switch

Nintendo Pokemon Epee Switch

L'aventure Pokémon est de retour dans une toute nouvelle région, Galar. Vous y découvrez des environnements variés tels que la campagne, des villes, des montagnes et une forêt.Afin de devenir le meilleur dresseur de Pokémon, il vous faudra choisir parmi l'un des 3 starters : Ouistempo, Flambino et Larméléon.Découvrez aussi deux Pokémon Légendaires, et pour remporter toutes les victoires, il vous faudra utiliser les nouvelles attaques Dynamax et rendre votre Pokémon géant pendant 3 tours!Des nouveautés comme le camping, les animations des PNJ revues et améliorées et pleins d'autres surprises vous attendent.Un Pokémon bien au delà de ces prédécesseurs qui marque clairement un tournant dans la licence!