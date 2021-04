Indio Solari a présenté Rencontre avec un ange amateur: un thème profond et nostalgique qui envisage un adieu

« J’ai juste besoin de connaître la date et le lieu et là j’irai chanter »dit l’une des strophes de Rencontre avec un ange amateur, le sujet présenté par le Indio Solari et les fondamentalistes de la climatisation dans son émission gratuite Aux oiseaux 2021.

Sa présence au concert d’Epecuen n’a pas été confirmée. Le musicien est apparu d’un moment à l’autre, surprenant tous les spectateurs. Lors du récital, deux chansons ont été dévoilées et l’une d’elles a eu un impact avec ses paroles.

Rencontre avec un ange amateur C’est une ballade simple mais profonde qui nous fait nos adieux. Peut-être pas triste, mais plein de nostalgie pour tout ce qui s’est passé. « Je ne peux plus accomplir les exploits que j’ai promis, continuez simplement à chanter », exprime.

El Indio nous dit « l'adieu est proche et c'est inévitable », mais il est possible de continuer à chanter. Sa passion, son dévouement à la musique et le dévouement qu'il a réussi à susciter chez ses fans est quelque chose qui a déjà pénétré le cœur de tous les Argentins.







Depuis son passage Les Redonditos de Ricota jusqu’à sa carrière solo, le Indien Solari a montré que sa virtualité en tant que parolier a toujours été unique et irremplaçable. Peut-être l’un des meilleurs d’Argentine. Aucun de ses thèmes n’était sans rapport avec des thèmes sociaux qui, avec des métaphores bien utilisées, pouvaient devenir de grands succès rock.

Sa créativité et sa rébellion combinées à un mystère incroyablement attrayant ont transformé lui et le groupe en un phénomène socioculturel, qui n’avait même pas besoin de franchir les barrières de l’Argentine pour devenir un mythe. Le légendaire Indio Solari dit « Je ne peux que chanter » Et les fans peuvent le remercier d’avoir insufflé à chacune de leurs vies son art.

Paroles de Rencontre avec un ange amateur par El Indio Solari et les fondamentalistes de la climatisation

Je commence par la finJe finis par le début

Mes intérêts n’étaient peut-être pas sains

Je ne peux plus accomplir les exploits que j’ai promis

Continuez simplement à chanter …

La trahison fait mal au dos (tu ne sais pas quand ça commence)

Un ange muet amateur m’a condamné au paradis

J’ai juste besoin de connaître la date et le lieu et là j’irai chanter …

Mes amours je me suis réfugiée dans la poitrine de l’amour-propre (tout est souffert pour les orgueilleux et très ennuyeux)

Je ne peux plus accomplir les exploits que j’ai promis

Juste mars en chantant

Plus d’une fois je me suis entendu dire que dans la résistance il y a toute la valeur noble de la vie

Je ne peux plus accomplir les exploits que j’ai promis

Attendez juste en chantant …