La dernière séquence Fast and Furious 9 taquine un voyage dans l’espace pour la famille de Dom

Nous avons une toute nouvelle bande-annonce de F9 aujourd’hui, autrement connue sous le nom de Fast & Furious 9. Elle semble (en quelque sorte) plus grande et pleine d’action plus ridicule que tout ce qui l’a précédée dans la franchise. Et c’est vraiment dire quelque chose à ce stade. Pour illustrer cela, la fin de la bande-annonce taquine quelque chose que les fans suggèrent depuis un certain temps; un voyage dans l’espace extra-atmosphérique. Dans une voiture rien de moins. En effet, il semble que Roman de Tyrese Gibson et Tej de Ludacris iront là où aucun membre de la famille Fast n’est allé auparavant.

La bande-annonce en contient beaucoup et il y a beaucoup à traiter. John Cena comme le frère de Dom. Le retour de Han. Des aimants puissants arrachant les voitures de la route lors d’une séquence d’action particulièrement destructrice. Mais c’est vers la toute fin de la bande-annonce que les choses deviennent carrément dingues. Nous voyons Tej et Roman dans un cockpit, dans ce qui semble être des combinaisons spatiales de fortune. Tej applique du ruban adhésif sur le sien, ce que Roman remarque. On voit alors qu’ils sont dans ce qui ne peut être décrit que comme une voiture-fusée au-dessus d’un avion. Ils sont ensuite largués de l’avion, les roquettes s’allument et se dirigent vers le ciel.

Bien que nous ne voyions pas réellement le duo aller dans l’espace, cela semble être l’implication. À tout le moins, ils se dirigent vers la haute atmosphère, ou quelque chose du genre. C’est une idée qui circule depuis plusieurs années. Il est apparu à peu près au moment où les films Fast & Furious ont commencé à se développer dans des séquences d’action extravagantes, devenant une franchise d’action mondiale plutôt que de simples films de course de rue. Ludacris semblait avoir laissé passer ce détail dans une interview il y a quelque temps. Michelle Rodriguez, qui revient une fois de plus en tant que Letty, l’a également plus ou moins confirmé l’année dernière après que sa co-star l’ait initialement laissé échapper.

Quant à l’intrigue, Fast & Furious 9 est centré sur Dominic Toretto de Vin Diesel. Lui et Letty vivent tranquillement hors du réseau avec leur fils, le petit Brian. Le danger, malheureusement pour eux, les attend au coin de la rue. Dom doit affronter les péchés de son passé alors que cette nouvelle menace émerge afin de sauver ceux qu’il aime le plus. Son équipage doit se regrouper pour arrêter un complot sournois dirigé par l’assassin le plus habile et le pilote de haute performance qu’ils aient jamais rencontré. Il s’agit également du frère oublié de Dom, Jakob (John Cena).

Justin Lin, qui a dirigé quatre films précédents de la série, est de retour dans le fauteuil du réalisateur. Lin a co-écrit le scénario avec Daniel Casey. Le casting comprend également Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, Helen Mirren, Kurt Russell, Cardi B et Charlize Theron. Dwayne Johnson, que nous avons vu pour la dernière fois dans le spin-off Hobbs et Shaw, ne reviendra pas pour cette tranche. Mais il pourrait certainement revenir dans Fast & Furious 10, qui est un en deux parties qui conclura la série principale. F9 est actuellement programmé pour sortir en salles le 25 juin d’Universal Pictures.

Sujets: Fast and Furious 9, Fast and Furious