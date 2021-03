«  Wok pop  »: Kevin Bacon partage sa façon préférée de faire du pop-corn

Kevin Bacon vient de partager sa version préférée d’une collation de film classique.

La star d’Apollo 13 a récemment publié une vidéo sur Instagram, montrant une façon amusante de faire du pop-corn dans un wok.

« Soirée cinéma Wok Pop Family? Soirée rendez-vous? Je sais exactement ce dont vous avez besoin: Wok Pop », a-t-il légendé le clip. « Le fait maison a toujours meilleur goût pour moi, inquiétez-vous pour le nettoyage après le film. »

Dans le clip, Bacon vend « wok pop » comme une belle alternative.

«Hé, je ne sais pas pour vous, mais j’ai regardé beaucoup de films pendant cette pandémie. Quand je regarde des films, je veux vraiment avoir du pop-corn et j’aime faire le mien », dit-il.

Bacon, qui a séduit les fans avec des façons intelligentes de trancher des bananes et de préparer des mangues, révèle ensuite sa façon amusante de le faire, en montrant des grains de maïs soufflé dans un wok et en ajoutant de l’huile de noix de coco avant de le recouvrir d’un dessus.

«Wok pop», dit-il.

Il s’amuse ensuite en disant que les gens de sa maison aiment regarder des films qui commencent par une certaine lettre, notant qu’ils ont choisi la lettre «F» ce soir-là. Il suggère des titres dans lesquels il est apparu, notamment « Footloose », « Flatliners », « Friday the 13th » et « A Few Good Men », pour être abattu en faveur de « Fast Times at Ridgemont High », qui ne le fait pas. vedette Bacon.

Et même si nous n’oserions pas faire une référence à « 306 degrés de Kevin Bacon » pendant que le wok chauffe, il se tourne vers la cuisson lorsque le pop-corn commence à prendre forme lorsqu’il éclate tandis qu’un couvercle garde la collation dans la casserole .

« Oh oui. Le doux son du wok pop », dit-il.

Bacon dévoile une autre astuce, en ajoutant du beurre après que le pop-corn ait été dans le wok pendant un petit moment pour lui donner un peu de saveur.

«Continuez jusqu’à ce que vous entendiez qu’il commence à ralentir, mec. Et soyez prudent lorsque vous le soulevez pour vérifier parce que ce qui se passe – cela, cela et cela », dit-il alors que le pop-corn commence à voler hors de la poêle.

Le bacon enlève à nouveau le couvercle pour saupoudrer de sel et de poivre pour plus de saveur, mais note que, bien qu’il soit délicieux, il peut être salissant.

«Environ trois heures de nettoyage. Wok pop », dit-il alors que le clip tire à sa fin, avec des morceaux de pop-corn sautant de la poêle.

