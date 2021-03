Kirsten Dunst révèle qu’elle est enceinte du bébé n ° 2 dans de nouvelles photos

Kirsten Dunst va être maman de deux enfants!

La star de «Woodshock» a partagé la nouvelle de sa deuxième grossesse sur la couverture de W Magazine, où elle est présentée dans une robe en dentelle blanche personnalisée de Rodarte qui révèle son ventre rond.

Elle apparaît aux côtés de Rashida Jones et Elle Fanning dans des séances photo réalisées par Sofia Coppola dans le cadre du magazine Directors Issue, sorti le 6 avril.

Dunst a révélé sa deuxième grossesse sur la couverture de W Magazine. Elle Fanning et Rashida Jones apparaissent à ses côtés pour le numéro des réalisateurs. Zoe Ghertner / W Magazine

Son ventre rond était visible alors qu’elle posait dans une robe Rodarte. Zoe Ghertner / W Magazine

Dans ses dernières photos pour W Magazine, elle a montré son ventre rond dans des looks époustouflants de Rodarte, Armani Privé et d’autres créateurs.

Dunst a posé dans une robe à fleurs Saint Laurent by Anthony Vaccarello. Zoe Ghertner / W Magazine

«Chaque coup était sur le sol. Je me suis dit: « Je ne peux pas me lever. » Je me sentais comme Urkel », a plaisanté Dunst dans son interview.

Elle était magnifique dans une cape et une robe Chanel. Zoe Ghertner / W Magazine

Pas une pour les grandes annonces de bébé sur les réseaux sociaux, Dunst a également révélé sa première grossesse de manière subtile, via une séance photo pour le lookbook automne / hiver 2018 de Rodarte. Elle portait une robe en tulle à fleurs rouge et blanche pour le portrait et berçait sa bosse de bébé à l’époque.

Dunst et son fiancé, l’ancien co-star de «Fargo» Jesse Plemons, ont accueilli leur premier enfant, Ennis, en 2018.

La maman de 38 ans s’est également ouverte à W Magazine sur le fait de travailler avec Coppola dans «The Virgin Suicides» de 1999, et à quel point elle se sentait en sécurité en travaillant avec une réalisatrice lorsqu’elle était adolescente.

«Je me sentais vraiment protégée», se souvient-elle. «Elle m’a fait sentir que j’étais cool, comme si mes dents étaient fraîches et j’étais jolie. A 16 ans, je ne pensais rien de moi. Et c’est bien d’avoir une autre femme célébrer cette transition, plutôt que d’avoir été sexualisée du point de vue d’un homme.

Dunst fait du mannequinat et joue depuis qu’elle est toute petite, et elle dit que ses décennies d’expérience sous les projecteurs lui ont étonnamment donné une «perspective saine» sur l’image corporelle et la maternité.

Ce sera le bébé n ° 2 pour Dunst. Zoe Ghertner / W Magazine

«L’avantage de grandir avec (une célébrité)», a-t-elle déclaré à Net-A-Porter en 2019, «c’est que j’ai une perspective très saine d’être une actrice. Je n’ai pas travaillé une seule fois depuis que j’ai eu mon bébé. Je ne suis pas de ceux qui disent: «Ohhh, je dois récupérer mes abdos». J’ai l’impression de m’être imposée en tant qu’actrice. J’ai une bonne dose de vanité qui n’a pas basculé dans quelque chose de vraiment destructeur.

Elle a également révélé qu’après la naissance de son fils, elle avait décidé d’embrasser son corps post-bébé en se débarrassant des vêtements de son placard qui ne lui allaient plus.

«Je veux être jolie pour ce à quoi je ressemble maintenant», dit-elle. «Il fut un temps où je me disais, ‘S —! Je ne rentre plus dans rien. Je viens d’acheter des vêtements de la taille que je suis maintenant. Je m’en fiche.