Keanu Reeves est devenu plein Keanu Reeves avec une grand-mère de 80 ans qui avait le béguin pour lui

En plus d’être une légende hollywoodienne, Keanu Reeves est peut-être mieux connu pour être simplement un gars formidable.

C’est comme si tout le monde avait une histoire sur la rencontre avec l’acteur et sur le fait qu’il était adorable – de céder sa place dans un train à l’achat d’une glace juste pour qu’il puisse dédicacer un reçu pour un fan.

Ils ont expliqué que sa grand-mère était une grande fan et que ses films lui ont apporté un grand réconfort dans certains des moments les plus difficiles de sa vie.

Et quand la star a entendu son histoire, il a fait ce qu’il fait toujours.

« Ma grand-mère avait le béguin pour Keanu Reeves parce qu’il lui rappelait mon grand-père quand il était jeune – a vu toutes ses affaires, de Bill et Ted à La matrice, » ils ont écrit.

« Elle a eu un accident vasculaire cérébral au début des années 70 et a été confinée à la maison pendant les 10 dernières années de sa vie, donc regarder des films était son principal passe-temps, et elle est devenue presque comme une amie pour elle parce qu’elle avait si rarement l’occasion de voir les siens.

« Peu de temps après La matrice est sorti mon oncle était à Los Angeles pour affaires et mangeait dans un restaurant vraiment chic quand Keanu est entré avec une femme. Quand il a fini son repas, mon oncle est venu à leur table et a dit : « Je ne fais pas ça d’habitude, mais je voulais juste que tu saches que ma mère de 80 ans t’aime et a vu tous tes films ». Tu lui rappelles mon père’.