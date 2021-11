Kevin Smith discute des critiques de "Maîtres de l’Univers"

En décembre 2019, le scénariste et cinéaste indépendant Kevin Smith a suscité un grand enthousiasme parmi les fans de He-Man avec la confirmation de « Masters of the Universe: Revelations », une nouvelle série qui présenterait une suite aux événements de la série originale créée au cours de la décennie. des années 80 qui aurait une ligne prometteuse d’étoiles parmi sa distribution de voix.

Netflix a pris la décision de diviser cette série de dix épisodes en deux parties qui sortiraient à quelques mois d’intervalle, recevant initialement des critiques positives de la presse spécialisée. Une affaire qui ne serait pas la même devant beaucoup de fans de la franchise.

Alors que la deuxième moitié de la série vient de sortir, avec le potentiel d’une deuxième saison à l’avenir, toutes sortes de critiques ont émergé sur les réseaux sociaux concernant le fait que « Masters of the Universe: Revelations » ne présente pas le prince Adam. / He-Man comme centre d’attention, se concentrant sur le développement de Teela.

Kevin Smith a partagé dans une récente interview avec Thrillist ses impressions sur le rejet par le public de la première partie de la saison, se sentant découragé à l’idée que de nombreux téléspectateurs n’ont eu tendance qu’à s’exclamer leur haine de la série devant un prétendu « agenda politique » dans son récit.

Smith a noté que son enthousiasme pour la série remonte à l’époque où il était enfant, car il a toujours été un grand fan de la série originale, estimant que quiconque avait vu la série originale dans son enfance ressentirait un amour pour cette série. , tout en reconnaissant qu’il y aurait des gens qui ne l’aimeraient pas. « Mais je n’aurais jamais imaginé que nous rendrions les gens malheureux. »

« Tout d’un coup, je me suis retrouvé à l’épicentre de quelque chose qui était et c’était décourageant pour moi parce que je pensais honnêtement que nous donnerions aux gens les plus grands » Maîtres de l’Univers « , donc c’était déprimant2, a commenté Smith, qui a comparé le situation à la sortie en salles de « The Last Jedi », dans laquelle il a été submergé par le sentiment que le public prenait ce genre de chose trop au sérieux.