Olivia Wilde apparaît dans Ghostbusters : The Legacy et vous ne l’avez probablement pas remarqué

Chasseurs de fantômes : l’héritage est déjà dans les salles et, malgré des critiques partagées (il a un taux d’approbation de 63% en Tomates pourries) a été très bien reçu par le public. En moins de deux semaines il a levé 60 millions de dollars et a été favorisé par les commentaires des fans les plus fidèles qui ont souligné le lien direct et l’hommage qu’il plante pour le premier des films, celui de 1984 réalisé par Ivan Reitman avec Bill Murray à la tête.

Jason Reitman, fils du réalisateur à l’origine des deux premiers films des années 1980, est celui qui prend la tête de cette production au casting stellaire. Il suffit de regarder les avant-premières pour être attiré dans les salles par les stars comme Finn wolfhard (Des choses étranges), Mckenna grâce (Le sortilège), Paul Rudd (Amis) et Carrie Coon (Les restes). Cependant, ce ne sont pas les seuls noms auxquels il faut prêter attention, car Olvia Wilde apparaît dans un rôle complètement inattendu.

Il est clair que les spoilers pour Chasseurs de fantômes : l’héritage, nous vous recommandons donc de regarder le film avant de le lire, car l’apparition de Olivia Wilde il est lié à la dernière partie de la production. Le directeur de Booksmart a été choisi par Reitman se mettre dans la peau d’un personnage emblématique de la saga, qui jusqu’à présent n’avait été qu’évoqué mais n’était pas apparu.

Il s’agit de Gozer, une entité non binaire qui est libérée lorsque les démons Vinz clortho, « Le Maître des Clés », et Zuul, « Le Gardien de la Porte », ils parviennent à s’incarner sous la forme de chiens diaboliques lorsqu’ils trouvent des victimes à posséder. Dans cette production, une fois les personnages de Paul Rudd et Carrie Coon sont soumis, Gozer parvient à franchir le portail de la dimension terrestre et c’est alors qu’il est vu pour la première fois dans la saga, incarné par Olivia Wilde.

Comment ils ont convaincu Olivia Wilde de rejoindre le film

Dans une interview avec L’Enveloppe, Jason Reitman a révélé comment il a fait pour convaincre Olivia Wilde participer et apparemment cela n’a pas demandé beaucoup d’efforts. « Je connais Olivia cela faisait longtemps et nous voulions travailler ensemble il y a longtemps. Je pense qu’on ne s’attendait pas à ce que ce soit dans ce format », a-t-il souligné. Ainsi, il a révélé qu’il lui avait envoyé un SMS l’invitant à être Gozer et elle a accepté immédiatement. Ainsi, il a souligné le professionnalisme de Wilde, qui a dû subir de longues heures de maquillage et de prothèses pour n’être que quelques minutes à l’écran. « C’est un rôle bestial, mais il l’a fait avec joie », assuré Reitman.

