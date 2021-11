LEGO apporte de gigantesques AT-AT, disponibles dès maintenant !

Lego AT-AT - 75288

Sur la planète Hoth, affrontez le général Veers avec Luke Skywalker dans son puissant AT-AT. Restez à l'écart des jambes de ce marcheur de combat géant. Évitez les fusils à ressort. Et attention aux Snowtroopers qui vous attaquent sur leur speederbike avec leurs fusils sur un trépied! Utilisez le sabre laser de Luke pour vous défendre contre d'autres soldats impériaux. Jetez ensuite l'allumeur thermique dans l'AT-AT et essayez de le renverser!Fans de la trilogie classique Star Wars™ et du jeu LEGO® Star Wars: La saga Skywalker adorera recréer toute l'action de la bataille de Hoth avec cette version détaillée et posable en briques LEGO de l'emblématique AT-AT (75288) Walker. - Ce jouet de construction amusant et créatif pour les enfants comprend 6 figurines LEGO® Star Wars™: Luke Skywalker, le général Veers, 2 pilotes AT-AT et 2 Snowtroopers, tous avec des armes pour jouer les batailles entre l'Empire et les rebelles AT-AT comprend un cockpit avec de la place pour 3 figurines LEGO®, des panneaux dépliants, des fusils à ressort, un speeder bike, un treuil, une trappe en bas pour que Luke lance le détonateur thermique et plus encore pour être réaliste., amusant créatif - Cet ensemble de 1267 pièces est un excellent cadeau d'anniversaire ou d'occasion spéciale pour les garçons et les filles de 10 ans et plus. L'ensemble leur offre un défi de construction stimulant et des heures de plaisir, seul ou entre amis - Le véhicule AT-AT mesure environ 34 cm de haut, 38 cm de long et 15 cm de large. Les fans peuvent également contrôler le Walker dans le jeu LEGO® Star Wars: La saga Skywalker - Aucune pile n'est requise pour cet ensemble de construction Star Wars™ AT-AT Walker. Fabriqué exclusivement à partir de briques LEGO®, l'ensemble est alimenté par la créativité des enfants pour des aventures galactiques sans fin et des jeux créatifs. - Vous prévoyez d'acheter ce superbe jouet de construction pour un fan de Star Wars™ qui n'a jamais construit un ensemble LEGO® auparavant? Pas de soucis. L'ensemble comprend des instructions étape par étape afin que les constructeurs puissent relever en toute confiance ce défi de construction difficile Les fans d'enfants et d'adultes peuvent construire et exposer eux-mêmes les jouets de construction LEGO® Star Wars™, recréer des scènes classiques de la saga Star Wars ou créer leurs propres missions amusantes. Il y en a pour tous les goûts ! - Vous n'avez pas besoin d'invoquer la Force pour assembler et séparer les briques LEGO®! Les briques de cet ensemble de construction répondent aux normes les plus élevées de l'industrie afin qu'elles s'emboîtent toujours parfaitement - Les briques et les pièces LEGO® sont chauffées, écrasées, jetées, tordues et analysées pour garantir que chaque ensemble Star Wars™ rempli d'action répond aux normes de qualité et de sécurité les plus élevées ici sur Terre - et dans une galaxie lointaine, très lointaine. d'ici!