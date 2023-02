Kevin Feige confirme que les phases 5 et 6 du MCU auront des films en solo

Le président de Marvel Studios, Kévin Feigevient de confirmer que l’univers cinématographique Marvel aura des films avec des histoires en solo, tandis que d’autres continueront d’étendre la saga multivers dans les phases 5 et 6.

Feig a assisté à la première de »Ant-Man et la Guêpe : Quantumania », le premier film de la Phase 5 du MCU qui présentera pour la première fois Kang le Conquérant, le prochain grand méchant de l’Univers Marvel. Ici, il a confirmé que les prochaines phases auront des films comme »Eternals » ou »Shang-Chi », qui n’ont aucun lien direct avec l’UCM.

« La phase 4, comme je l’ai dit, concernait l’expérimentation, l’introduction et la réintroduction », a-t-il déclaré. « Et nous prenons notre temps pour nous amuser et jouer dans des genres auxquels nous n’avons pas joué auparavant … À partir de la phase 5, nous continuerons cela. Et tout comme la saga Infinity, il y aura des films autonomes dans les deux prochains étapes. »

Même avec cela, Feige a expliqué que l’objectif principal des phases suivantes est d’élargir l’avenir de l’histoire centrée sur le multivers. Marvel Studios a intitulé les phases 4 à 6 de la saga multivers, tandis que les phases 1 à 3 étaient la saga Infinity en raison de sa concentration sur les pierres de l’infini. « Le MCU se dirige vers une très grande image », a déclaré Feige, « et cette grande image est la saga multivers. »

Après Quantumania, la phase 5 du MCU comprendra cinq autres films qui sortiront dans les deux prochaines années. »Guardians of the Galaxy Vol. 3 » et »The Marvels » arriveront plus tard cette année, tandis que »Captain America: New World Order », »Thunderbolts » et le nouveau redémarrage de » Blade » sont prévus pour 2024.

Pour le moment, il a été confirmé que la phase 6 comprendra les premières de »Deadpool 3 », »Fantastic Four », »Avengers : The Kang Dynasty » et »Avengers : Secret Wars », bien que de Bien sûr, Marvel Studios a d’autres projets non encore annoncés, y compris une suite à » Shang-Chi » et un film » Armor Wars » mettant en vedette Don Cheadle dans le rôle de War Machine.

Bien qu’ayant »Ant-Man and the Wasp » dans son titre, »Quantumania » n’est bien sûr pas un film solo, puisqu’il présentera le méchant Kang le Conquérant, joué par Jonathan Majors, un personnage qui dans le même Ainsi, ce sera le point principal des films »Avengers : The Kang Dynasty » et »Avengers : Secret Wars ».

» Ant-Man and the Wasp: Quantumania » sortira en salles le 17 février.