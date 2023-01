Eddie Redmayne a répondu à la réaction des filles danoises en assistant à des ateliers avec des acteurs trans

Eddie Redmayne a reçu une nomination aux BAFTA pour son rôle de peintre danoise transgenre Lili Elbe dans La fille danoise, mais la partie a suscité de nombreuses critiques pour avoir choisi Redmayne dans le rôle principal plutôt que dans un acteur trans. Alors que Redmayne a déjà abordé le contrecoup contre la performance, dans une nouvelle interview avec The Guardian, l’acteur a révélé qu’en réponse à la réaction des groupes trans, il s’est rendu dans des ateliers remplis d’acteurs trans et a répondu à des questions sur sa décision de jouer le rôle. Il expliqua:

« Il y a quelques années, j’ai fait un atelier avec des acteurs trans à la Central School of Speech and Drama. Beaucoup d’entre eux m’interrogeaient à juste titre sur mon choix de faire The Danish Girl, et soulignaient que de nombreux acteurs trans ne vont pas à l’école de théâtre parce qu’ils ne voient pas cela comme une opportunité. À moins qu’il n’y ait des parties que vous pensez pouvoir jouer, pourquoi le feriez-vous ? Je crois que tout le monde veut pouvoir tout jouer. C’est ce dont nous rêvons en tant qu’acteurs et que nous devrions faire. Personne ne veut être limité par son genre ou sa sexualité mais, historiquement, ces communautés n’ont pas eu un siège à la table. Jusqu’à ce qu’il y ait un nivellement, il y a certaines parties que je ne jouerais pas.

Redmayne fait remarquer que d’autres ont essayé de faire valoir que les acteurs sont des acteurs et devraient être libres d’au moins auditionner et avoir la chance de jouer le rôle qu’ils veulent, mais qu’à l’heure actuelle, pour permettre à certains de ces groupes qui ont été exclus de l’industrie pour mettre un pied dans la porte, il n’y a rien de mal à ce que certains acteurs de premier plan fassent un petit pas en arrière.

Eddie Redmayne est l’une des stars du Monde magique de Harry Potter qui s’est élevé contre les propos tenus par Harry Potter auteur JK Rowling. En 2020, le Bêtes fantastiques La star a partagé sa position sur les opinions de Rowling, qui ont été critiquées comme étant transphobes et ont vu un fossé à Hollywood entre ceux qui pensaient que les commentaires de Rowling étaient faux et ceux qui estimaient qu’elle était traitée trop durement. Dans sa réponse à l’époque, Redmayne a déclaré:

« Le respect des personnes transgenres reste un impératif culturel, et au fil des années, j’ai essayé de m’éduquer constamment. Ceci est un processus continu. En tant que personne qui a travaillé à la fois avec JK Rowling et des membres de la communauté trans, je voulais qu’il soit absolument clair où je me situe. Je ne suis pas d’accord avec les commentaires de Jo. Les femmes trans sont des femmes, les hommes trans sont des hommes et les identités non binaires sont valides. Je ne voudrais jamais parler au nom de la communauté, mais je sais que mes chers amis et collègues transgenres en ont assez de cette remise en question constante de leur identité, qui se traduit trop souvent par des violences et des abus. Ils veulent simplement vivre leur vie paisiblement, et il est temps de les laisser faire. »