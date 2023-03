Explication de la fin de « Comment débloquer mon patron » : Kim Seon-joo est-elle vraiment restée coincée au téléphone ?

La série « Comment débloquer mon patron » (« Unlock My Boss ») est une autre grande production de corée du sud qu’est-ce que Disponible sur Netflix. Ce projet innovant est réalisé par Lee Cheol-ha et met en scène des acteurs tels que Chae Jong-hyeop, Seo Eun-soo et Jo Jae-yoon dans le casting.

Au fil des 12 chapitres de la comédie dramatique, les téléspectateurs découvrent l’histoire d’un homme puissant qui subit un incident inattendu. C’est ainsi qu’il se lit dans le synopsis officiel: « Lorsque son esprit se retrouve piégé dans un smartphone, le PDG d’une entreprise de technologie fait équipe avec un jeune homme pour diriger son entreprise et enquêter sur son propre meurtre.

AVERTISSEMENT SPOILERS. Avez-vous eu des doutes sur le résultat de « Comment débloquer mon patron »? Ensuite, découvrez quelle est la fin expliquée (fin expliquée) de la série de Netflix.

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE « COMMENT DÉVERROUILLER MON BOSS » ?

Vers la fin de la série, Parc Inseong découvrir que Kim Seon Joo il n’était pas pris au piège au téléphone, mais était dans le coma. Il se trouve que oh mi a couru il a vu sa position menacée, alors il a eu l’intention de le tuer.

Cependant, l’homme a installé le BARRE 4.0 sur son mobile avant de se cogner la tête en fuyant ses ennemis. Par conséquent, l’appareil avait un « esprit propre » qui avait pris sa personnalité.

Ensuite, Parc Inseong aider le détective Choi Seong Jun afin d’arrêter oh mi a couruen exposant leurs actions avec l’aide du Intelligence artificielle. Lors du lancement de la voiture autonome, celle-ci perd le contrôle et la femme fuit les lieux, sachant que son prestige risque de mettre en danger le public.

Heureusement, la police l’attrape et notre protagoniste révèle au monde ce qui s’est passé avec Kim Seon Joo et tient pour responsable oh mi a couru pour son état de santé délicat et le meurtre d’autres personnes. Avec les preuves respectives, les autorités l’arrêtent.

Contre cela, Oh Younggeun la vie est prise. L’homme n’en pouvait plus de voir son entreprise et son désir de pouvoir s’effondrer.

Park Sung-woong dans le rôle de Kim Seon-joo dans la série « Unlock My Boss » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « COMMENT DÉVERROUILLER MON BOSS » ?

Temps plus tard, Parc Inseong il s’occupe toujours de la compagnie et poursuit son rêve d’être acteur. Il avoue également ses sentiments à Jung Se Yeon et il semble que tout va très bien dans sa vie.

D’autre part, on voit que le corps de Kim Seon Joo maintenant il est à la maison et sa fille Kim Min-ah Il a accepté la situation. Ainsi, dans la dernière scène du show, il est laissé entendre que le patron se réveille.

Bien que la fin soit ouverte, il est intéressant d’envisager la possibilité d’une deuxième saison pour découvrir plus de détails sur la vie des personnages. Surtout compte tenu d’une éventuelle revanche oh mi a couru voir récupéré Kim Seon Joo.

Cependant, aucune suite de la série n’a encore été annoncée par Netflix. En ce sens, nous devons nous en tenir au résultat proposé par Lee Cheolha.