Elizabeth Banks risque sa réputation avec le film Cocaine Bear

Images universelles

Elizabeth Banks revient en tant que réalisatrice après son flop sur Charlie’s Angels avec une prémisse controversée : Cocaine Bear, un titre qui dit tout.

©Getty/IMDbElizabeth Banks et l’ours controversé

Elizabeth Banks Il admet qu’au cours de ses 48 années de vie, étant une star hollywoodienne, il n’a jamais essayé la cocaïne bien qu’il ait eu l’occasion de le faire plus d’une fois. En ce sens, cette femme qui a déjà fait ses débuts en tant que réalisatrice au milieu et considérée comme une actrice talentueuse parie avec son prochain film qui parle d’un ours qui trouve une cargaison de drogue dans la forêt et s’enivre pour commencer un massacre illimité . . Quelle prémisse !

Après le grand succès de ses débuts en tant que réalisatrice, Emplacement parfait 2 2015, sur une équipe entièrement féminine de chanteuses a cappella, le deuxième film de Elizabeth Banks, les anges de Charlie (2019) sur un groupe d’espionnes infiltrées, basé sur l’émission télévisée de la fin des années 70, était le genre de flop dont les jeunes réalisateurs, en particulier les femmes stigmatisées à Hollywood, ne se remettent souvent pas.

Elizabeth Banks prend un risque avec Cocaine Bear

Dans ce contexte Elizabeth Banks décidé de tout risquer avec Ours cocaïneun film dont le budget a été consacré presque entièrement à Effets VFX de l’animal qui donne son titre au film et que son thème pourrait bien signifier la fin de la carrière de cinéaste de cette femme courageuse qui avoue ces risques dans une conversation avec les médias Variété.

Elizabeth Banks a décidé de faire des recherches particulièrement pointues sur le plan graphique alors qu’il s’apprêtait à réaliser Ours cocaïne: « Je ne recommande à personne de faire ça, mais si vous descendez sur Internet pour voir de vraies attaques d’animaux contre des humains, c’est putain de tordu. »a-t-il fait remarquer. « J’adore le gore. J’ai grandi avec Evil Dead. Le gore fait partie du plaisir du voyage »argument.

L’actrice et réalisatrice a parlé du cas réel sur lequel ce film est basé, qui raconte l’histoire d’un ours qui trouve une cargaison de cocaïne perdue et qui, après avoir mangé la substance, finit par mourir seul dans la forêt. Banks a sympathisé avec l’animal et son destin cruel, ajoutant que le film Ours cocaïne peut signifier « Revanche » de l’ours qui a joué dans cette triste situation. Le film sort ensuite en salles 9 mars.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?