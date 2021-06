Netflix renouvelle « Shadow and Bone » pour une deuxième saison

Les fans de Grishaverse seront pleinement satisfaits de savoir que « Shadow and Bone », une série inspirée de l’une des sagas fantastiques pour jeunes les plus populaires de la décennie, a reçu l’approbation de continuer sur Netflix avec une deuxième saison.

La série s’inspire des deux premiers volets de la saga écrite par Leigh Bardugo, présentant l’histoire d’Alina, une jeune cartographie qui découvre qu’elle possède une capacité à invoquer la lumière, ce qui pourrait être d’une grande aide pour améliorer le destin de sa nation. .qui est au milieu de fortes tensions politiques.

Jessie Mei Li, Archie Reneaux, Freddy Carter, Amita Suman, Kit Young, Ben Barnes et Zoë Wanamaker confirment le casting d’une production qui a commencé son développement sur Netflix en 2019 avec Eric Heisserer, scénariste de « Bird Box », comme scénariste, producteur exécutif et showrunner de la série, avec la collaboration de Shawn Levy et Bardugo elle-même.

Après sa première sur Netflix en avril dernier, « Shadow and Bone » a reçu des critiques majoritairement positives, en plus de l’acceptation des fans les plus adeptes de la saga romane et des outsiders de l’histoire, pour lesquels il a réussi à se placer parmi les plus regardés. productions sur la plateforme.

Le renouvellement de « Shadow and Bone » a été annoncé à travers une vidéo publiée sur les plateformes officielles de Netflix, présentant le casting de la série avec un message de remerciement à chacune des personnes qui ont vu la série, rendant possible leur retour.

La deuxième saison de « Shadow and Bone » est un grand soulagement pour les abonnés de Netflix, qui ont subi la semaine dernière l’annulation de « Jupiter’s Legacy », une série inspirée de la série de bandes dessinées créée par Mark Millar. Le service du grand N semble avoir trouvé son centre dans les productions épiques de fantasy, avec la deuxième saison de « The Witcher on the way » ou la prochaine adaptation de « The Sandman », œuvre phare dans la trajectoire de Neil Gaiman.