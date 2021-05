Nick Offerman est un Omni-Man trempé de sang dans le dernier fan art invincible de BossLogic

Parcs et loisirs La star Nick Offerman se déguise en Omni-Man sanglant dans un nouveau morceau amusant de Invincible fan art de BossLogic. Bien connu pour son rôle en tant que personnage incroyablement populaire de Ron Swanson, Offerman’s Parcs et loisirs moustache rend sa transition vers Omni-Man beaucoup plus facile. L’attitude de Swanson, avec son air renfrogné, contribue également à lui donner cette ambiance sombre d’Omni-Man. Vous pouvez regarder les illustrations ci-dessous.

Ce n’est pas le seul fan art récent de BossLogic à imaginer une version live-action d’Omni-Man. Homme d’acier La star Henry Cavill est le supervillain dans une autre image comme un moyen pour l’artiste de se moquer de l’acteur retiré numériquement Ligue de justice moustache. Titans La star Ryan Potter est également présentée dans un fan art distinct sous le nom de Mark Grayson, alias Invincible.

Dans la populaire série animée, Omni-Man est exprimé par JK Simmons. Bien que le personnage ignoble soit initialement présenté comme un super-héros, sa vraie nature ne tarde pas à être révélée. Il est également le père de Mark Grayson (Steven Yeun), un adolescent qui vient de devenir un super-héros après avoir découvert ses super pouvoirs en herbe. L’émission est basée sur la série de bandes dessinées de Robert Kirkman, qui a mis fin à sa diffusion en 2018 après 15 ans.

« C’est le climat idéal pour Invincible d’exister parce que cela dépend des gens qui connaissent les tenants et les aboutissants des tropes de la narration de super-héros afin que nous puissions les renverser », a récemment déclaré Kirkman à IndieWire.Invincible est vraiment une histoire qui se présente comme une chose et se révèle ensuite lentement comme autre chose. Ce qu’il se présente comme une histoire de super-héros traditionnelle, puis il se révèle être quelque chose de très différent, de plus complexe, d’effrayant et de dramatique. Parce que tout le monde connaît l’univers cinématographique Marvel et l’univers étendu DC, vous pouvez vous asseoir et regarder Invincible et soyez agréablement surpris qu’il offre quelque chose de différent. «

Avec Simmons et Yeun, la distribution vocale de Invincible comprend Sandra Oh, Zachary Quinto, Gillian Jacobs, Jason Mantzoukas, Malese Jow, Grey Griffin, Khary Payton, Lauren Cohan, Lennie James, Ross Marquand, Michael Cudlitz, Walton Goggins et Seth Rogen.

Avec son rôle de Ron Swanson sur Parcs et loisirs, Offerman est également connu pour son rôle acclamé de Richard Mcdonald, l’un des frères qui ont fondé McDonald’s, dans le film Le fondateur. L’acteur a également remporté une nomination aux Critics ‘Choice Television Award pour le meilleur second rôle masculin pour son rôle dans la série FX. Fargo. Plus récemment, il a animé la série de concours de télé-réalité NBC Faire à côté de son Parcs et loisirs co-vedette Amy Poehler.

La première saison de Invincible est actuellement diffusé sur Amazon Prime Video. Récemment, Amazon a également renouvelé la série pour deux autres saisons, il y a donc beaucoup plus de Invincible venir. De plus, une adaptation de film d’action réelle a également été signalée comme étant en préparation avec Evan Goldberg et Seth Rogen attachés. Il semblerait que le succès de la série animée pourrait accélérer la production de l’adaptation en direct. L’œuvre de Nick Offerman comme Omni-Man nous vient de BossLogic sur Instagram.

