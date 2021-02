Kaley Cuoco se souvient quand Jim Parsons a quitté «  Big Bang Theory  »

Kaley Cuoco Vous avez parlé du moment où vous avez découvert que Jim Parsons Je quittais la série acclamée, ‘La théorie du Big Bang’.

Cuoco Oui Parsons étaient deux des personnages principaux de la série de CBS que c’est dur 12 saisons. L’actrice a récemment parlé des détails du jour où Parsons a annoncé qu’elle quittait la série à laquelle elle faisait partie depuis le premier jour.







Dans 2018, CBS a annoncé que la série populaire avait pris fin après 12 saisons et malgré un succès retentissant en termes d’audience. L’annonce a causé une grande surprise aux fans de la série, car il y avait eu des spéculations sur une nouvelle saison.

En fin de compte, les plans futurs de la série ont pris fin lorsque Parsons, qui a joué Sheldon Cooper a décidé de quitter le salon pour se concentrer sur d’autres projets. Plutôt que d’aller de l’avant avec la série, les producteurs ont décidé qu’il était temps de dire au revoir à la série.

Maintenant, dans une récente interview avec Variété, Cuoco Il a parlé du moment où il a découvert que Jim Parsons Cela ne ferait plus partie de la série, quelque chose qui l’a laissée « dans un état de choc » après que l’acteur a dit: « Je ne pense pas que je peux continuer. »

«J’étais tellement choqué que j’ai littéralement pensé:« Continuez avec quoi? »Je ne savais même pas de quoi il parlait. j’ai regardé Chuck Lorre (co-créateur de la série) et j’ai dit: ‘Wow… ça m’a complètement époustouflé.’

Selon Cuococ’était pareil Lorre qui a laissé entendre qu’il n’y avait aucun moyen de continuer avec le spectacle sans Parsons et tous étaient d’accord. Alors que les acteurs étaient connus pour leur connaissance, en particulier lors de la négociation de leurs salaires, cela n’avait pas non plus beaucoup de sens de continuer sans le personnage de Sheldon.

La série a eu son point final lorsque Sheldon Oui Amy ils ont gagné un prix Nobel, donnant ainsi une clôture émotionnelle à l’histoire.