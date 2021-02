Samsung Galaxy A32 4G: le protagoniste inattendu d’un ajout exceptionnel aux écrans de la famille Galaxy A

Les chemins de la gamme Galaxy A sont impénétrables et il y a parfois des versions auxquelles nous ne nous attendons pas, du moins la façon dont elles arrivent. Il y a un mois, le Samsung Galaxy A32 5G est arrivé, un mobile de milieu de gamme avec un design particulier mais plutôt modeste en général, et maintenant le nouveau arrive Samsung Galaxy A32 4G, qui en dépit d’être encore plus basique a quelques fonctionnalités améliorées.

C’est, comme on peut le déduire, un mobile qui reste en 4G en termes de connectivité lors du changement de processeur, restant également dans la maison MediaTek. Mais l’A32 4G s’est éclairci la gorge affichage et capteur principal, voyons donc ce que ce nouveau mobile de milieu de gamme a d’autre.

Fiche technique Samsung Galaxy A32 4G

Samsung Galaxy A32 4G Écran AMOLED 6,4 «

FullHD +

90 Hz Dimensions et poids 158,9 x 73,6 x 8,4 mm

184 grammes Processeur Helio G80 RAM 4/6/8 Go Espace de rangement 64/128 Go

MicroSD jusqu’à 1 To Caméra frontale 20 MP f / 2,2 Caméra arrière 64 MP f / 1,8

8 MP f / 2,2 UGA

5 MP f / 2,4 bokeh

Macro 5 MP f / 2.4 Tambours 5000 mAh

Charge rapide de 15 W Système opératif Android

Samsung One UI Connectivité LTE

Wifi

Bluetooth

USB-C Autres Lecteur d’empreintes digitales à l’écran Prix De 220 euros à changer

Recherche de la revendication principale à l’écran

L’un des aspects que nous avons mis en évidence à partir du premier A32 était cette conception dans laquelle il n’y avait pas de module en saillie pour les caméras, mais ceux-ci étaient directement liés au style du LG Velvet. Ce motif est répété dans son twin 4G, cette fois disponible dans les couleurs noir, lilas et bleu.

Au-delà, ce qui ressort c’est l’avant, mais pas précisément à cause du design (car il maintient un entailler qui commence déjà à ressembler à une autre époque): dans le Galaxy A32 4G, ils font le pas vers 90 Hz, quelque chose que nous n’avons pas vu dans la version 5G. C’est le premier de cette famille à atteindre ce taux de rafraîchissement, et apparemment ils en ont profité pour améliorer l’écran lui-même pour plus d’aspects.

En plus du taux de rafraîchissement, on voit cette fois un Panneau AMOLED de 6,4 pouces avec résolution FullHDR, contrairement à l’IPS HD + que nous avons vu dans son prédécesseur. En fait, avec ce changement de technologie, l’A32 4G ajoute le lecteur d’empreintes digitales sous l’écran, se situant ainsi un peu plus dans les tendances actuelles.

La 4G n’implique pas un changement de batterie, mais c’est le cas sur la photo

Comme nous l’avions anticipé dans l’introduction, dans ce cas un processeur est également choisi de la maison MediaTek, mais en laissant de côté le modem qui lui permettrait de se connecter au réseau à la mode. On voit dans l’A32 4G l’Helio G80, qui visait à l’époque à améliorer la le jeu dans le milieu de gamme, accompagné de 4, 6 ou 8 Go de RAM avec jusqu’à 128 Go de stockage (ou jusqu’à 1 To avec microSD), comme l’A32 5G.

Pour un moule pratiquement identique, le même poil a été utilisé, revoyant l’un des 5 000 mAh avec charge rapide de 15 watts. Il est livré avec One UI 3 sur Android, dont nous ne connaissons pas encore la version (mais en regardant l’A32 5G, c’est probablement Android 10).

Et quand il s’agit de photographie, nous voyons la troisième différence principale, dans ce cas pour améliorer la précédente. Dans quatre caméras arrière répète le rebattu schéma du moment, mais un capteur de résolution plus élevée est ajouté pour la caméra principale. Ils ressemblent à ceci au total:

Appareil photo principal: capteur de 64 mégapixels avec objectif à ouverture f / 1,8.

Grand angle avec capteur 8 mégapixels avec objectif à ouverture f / 2,2.

Macro avec capteur 5 mégapixels et objectif avec ouverture f / 2,4.

Appareil photo portrait avec capteur 5 mégapixels et objectif à ouverture f / 2,4.

Caméra frontale: capteur 20 mégapixels.

Versions et prix du Samsung Galaxy A32 4G

Le Samsung Galaxy A32 4G a été présenté en Russie, bien que malgré le fait de toucher l’Europe, nous n’avons toujours aucune information sur sa possible disponibilité sur d’autres marchés. Il sera disponible dans les deux versions suivantes:

Samsung Galaxy A32 4G 4 + 64 Go : 220 euros pour changer.

: 220 euros pour changer. Samsung Galaxy A32 4G 4 + 128 Go: 242 euros pour changer.

Toutes les informations et images | Samsung