K-Dramas que vous devez regarder, si vous avez apprécié « Extraordinary You »

Extraordinary You, un K Drama phénoménal qui nous a rendus accro. Il est sorti en 2019. Il s’agit d’un K Drama rafraîchissant et lumineux. Extraordinary You est une comédie romantique fantastique sur des lycéens qui apprennent qu’ils sont des personnages dans une bande dessinée et décident d’y aller contre le complot et changer leur destin. Vous recherchez probablement des K-dramas similaires à Extraordinary You sur Google.

Tu n’es pas seul. De nombreux fans de K Drama de cette série exceptionnelle recherchent des produits similaires à regarder. Eh bien tu es venu au bon endroit. Vous trouverez ci-dessous des K-dramas similaires à Extraordinary You. Si vous n’avez pas encore regardé Extraordinary You, vous pouvez le regarder maintenant sur NETFLIX.

1. Salut! School-Love On

C’est une combinaison de romance et de fantaisie au lycée. C’est un package complet qui comprend la comédie, la romance, la bromance, la famille, le triangle amoureux, les luttes et une fin heureuse.

L’histoire tourne autour d’un ange qui souhaite mieux comprendre les humains. Elle en devient une elle-même accidentellement pour tenter d’intervenir dans une tentative de suicide.

2. Gardien: le Dieu solitaire et grand

C’est définitivement un K Drama incontournable. La romance est incroyablement bonne. Vous finiriez par rouler sur le sol en riant et en même temps pleurer si fort. Il n’y a pas un seul défaut que l’on puisse trouver dans cette série.

Le casting, les OST, la mise en scène, les dialogues, le scénario et le jeu d’acteur sont brillants. Il y a un mélange de romance, de fantaisie et de comédie.

3. Légende de la mer bleue

Vous pouvez cliquer sur l’option de lecture en raison du casting. Cela vous emmène dans un monde différent. Le fantasme et la romance sont combinés dans le bon rapport pour nous rendre accro.

Il y a beaucoup de comédie, de bons acteurs et des paysages époustouflants. Il y a aussi le drame et le crime. Si vous êtes dans la fantaisie et obsédé par Lee Min-Ho, Legend of the Blue Sea est fait pour vous.

4. Mon identité est Gangnam Beauty

Ce K Drama, comme Extraordinary You, est une romance de lycée. Il y a aussi un triangle amoureux impliqué. C’est encore un K Drama agréable, frais et lumineux. My Id is Gangnam Beauty a des OST incroyables que vous pouvez jouer en boucle après l’avoir regardé.

Le casting, la mise en scène et le scénario sont bien faits. Il s’agit d’une fille qui subit une chirurgie plastique car elle a été victime d’intimidation à l’école. L’histoire continue sur la façon dont cette décision s’est retournée contre elle lorsqu’elle a commencé à fréquenter l’université.

5. Alarme d’amour

Il s’agit d’un drame romantique à regarder au lycée. Il comprend le triangle amoureux typique combiné à des progrès technologiques époustouflants.

Il y a très peu d’épisodes dans les deux saisons. Vous pouvez sûrement gâcher les deux saisons de Love Alarm en une seule journée. Il y a de l’amour, de la lutte, de la famille et de l’ambition qui y sont bien représentés.

6. Fée de l’haltérophilie Kim Bok-Joo

Ce K Drama est tellement édifiant. C’est un drame K que tout le monde peut regarder n’importe quel jour. Il peut être apprécié seul ou lors d’une soirée pyjama.

Le casting est phénoménal. Le rôle principal féminin est tout simplement incroyable. Il y a la romance, la comédie, la famille et l’amitié parfaitement enveloppées de passion. C’est un K Drama incontournable. Il y a de fortes chances que vous puissiez le revoir en un rien de temps!

Ces K Dramas non seulement égayent nos humeurs, mais ils sont aussi une évasion de notre réalité. Parfois, nous rêvons que la fantaisie existe dans la réalité et l’amour pur comme ceux montrés dans les drames romantiques du lycée. Bien qu’ils n’existent pas, ces brillants drames K sont une échappatoire. Faites une pause dans votre travail ou vos études et faites une frénésie de ces K Dramas pour vous détendre.