Plus d’un tiers de la banquise antarctique pourrait s’effondrer à mesure que le changement climatique réchauffe la Terre

Plus d’un tiers de la banquise antarctique risque de s’effondrer alors que la Terre continue de se réchauffer.

Dans une nouvelle étude, des scientifiques de l’Université de Reading ont constaté qu’en tant que changement climatique continue, si la température mondiale de la Terre s’élève à 7,2 degrés Fahrenheit (4 degrés Celsius) au-dessus des niveaux préindustriels, environ 193000 miles carrés (500000 kilomètres carrés) des plates-formes de glace antarctique pourraient s’effondrer dans la mer. Les plateaux de glace sont des plaques de glace flottantes permanentes attachées au littoral, et l’effondrement de ces plateaux pourrait augmenter considérablement le niveau de la mer dans le monde, suggèrent les chercheurs.

« Les plates-formes de glace sont des tampons importants qui empêchent les glaciers terrestres de s’écouler librement dans l’océan et de contribuer à l’élévation du niveau de la mer. Lorsqu’elles s’effondrent, c’est comme un bouchon géant retiré d’une bouteille, permettant à des quantités d’eau inimaginables des glaciers de se déverser dans la mer. », » Ella Gilbert, auteur principal de l’étude, chercheuse au Département de météorologie de l’Université de Reading, dit dans un communiqué .

En rapport: 2020 établit un record pour l’année la plus chaude de tous les temps, selon une analyse de la NASA

Chaque été en Antarctique, la glace à la surface de la banquise fond et cette eau se déplace dans la neige en contrebas où elle gèle. Mais les années où la glace fond plus que les chutes de neige, cette eau finit par s’accumuler à la surface de la banquise et tombe dans des fissures dans la glace, fondant et creusant ces fissures jusqu’à ce que la plate-forme de glace se brise dans l’océan. Cette chose exacte s’est produite avec le Plateau de glace Larsen B en 2002 et dans cette étude, les chercheurs identifient la plate-forme de glace Larsen C comme un risque particulier d’effondrement à des températures plus chaudes.

Dans cette étude, les chercheurs ont utilisé une technologie de modélisation du climat régional à haute résolution pour prédire comment la fonte des glaces et le ruissellement de l’eau affecteront la stabilité de la banquise au fil du temps et à différentes températures mondiales. Ils ont modélisé la vulnérabilité de la banquise à des températures mondiales de 2,7 degrés F (1,5 degrés C), 3,6 degrés F (2 degrés C) et 7,2 degrés F (4 degrés C) au-dessus des niveaux préindustriels, trois scénarios qui sont tous possibles au cours de ce siècle, selon à la déclaration.

« Nous savons que lorsque la glace fondue s’accumule à la surface des plates-formes de glace, cela peut les faire se fracturer et s’effondrer de manière spectaculaire. Des recherches antérieures nous ont donné une vue d’ensemble en termes de prévision du déclin de la plate-forme de glace de l’Antarctique, mais notre nouvelle étude utilise les dernières techniques de modélisation pour compléter les détails les plus fins et fournir des projections plus précises », a déclaré Gilbert.

Ils ont constaté qu’à 7,2 degrés F (4 degrés C) au-dessus des températures mondiales préindustrielles, 34% de toutes les plates-formes de glace de l’Antarctique (y compris 67% de la surface de la plate-forme de glace de la péninsule antarctique)

« Les résultats soulignent l’importance de limiter les augmentations de température mondiale comme indiqué dans l’Accord de Paris si nous voulons éviter les pires conséquences du changement climatique, y compris l’élévation du niveau de la mer », a déclaré Gilbert.

L’Accord de Paris est un traité international signé en 2016, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. En vertu de cet accord, les pays se sont engagés à travailler pour limiter l’augmentation de la température mondiale à 3,6 degrés F (2 degrés C), ou de préférence 2,7 degrés F (1,5 degrés C), au-dessus des niveaux préindustriels.

En rapport: La Terre est plus chaude que jamais – Que se passe-t-il ensuite?

Les scientifiques s’inquiètent des effets persistants de réchauffement climatique sur des plates-formes de glace flottantes pendant un certain temps.

« Les plates-formes de glace flottantes autour de la côte de l’Antarctique sont particulièrement préoccupantes », a déclaré Paul Cutler, directeur de programme de la Division des sciences antarctiques de la National Science Foundation, lors d’un webinaire en direct jeudi 8 avril. « Ils s’interfacent avec l’océan qui change, et ils retiennent le flux de la glace intérieure qui se déplace vers l’océan. Donc, si vous perdez l’intégrité de ces plates-formes de glace, vous libérez plus de glace intérieure dans l’océan, et encore plus d’élévation du niveau de la mer. «

L’élévation du niveau de la mer peut avoir de nombreux effets dangereux, notamment des inondations côtières extrêmes, une érosion destructrice, etc.

De plus, « avec la perte des glaciers, vous perdez en fait leur attraction gravitationnelle », a déclaré Cutler. « Ainsi, lorsque vous perdez l’Antarctique occidental, vous perdez son attraction gravitationnelle sur les États-Unis. Et en fait, une partie de l’élévation du niveau de la mer que nous constatons aux États-Unis est également liée à la perte de glaces par cet effet de gravité indirect. »

« Limiter le réchauffement ne sera pas seulement bon pour l’Antarctique – la préservation des plates-formes de glace signifie moins d’élévation globale du niveau de la mer, et c’est bon pour nous tous », a déclaré Gilbert.

Ce travail a été publié le 8 avril dans la revue Geophysical Research Letters.

Envoyez un courriel à Chelsea Gohd à [email protected]45Secondes.fr ou suivez-la sur Twitter @chelsea_gohd. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.