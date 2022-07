Superman reviendrait à DC dans Black Adam mais pas comme vous le pensez

in

Bandes dessinées DC

Les nouveaux dirigeants de Warner/Discovery sont favorables au retour de Superman et Black Adam est un projet où cela pourrait arriver. Pas comme vous le pensez !

©IMDBSuperman

Henry Cavill a donné vie à Superman dans Homme d’acier, batman contre superman et les deux versions qui existent de Ligue des Justiciers. L’acteur a été célébré par de nombreux fans du personnage, bien qu’il ait également suscité les critiques d’une certaine partie des adeptes du héros qui se souviennent avec beaucoup de nostalgie de la version plus heureuse établie par Christopher Reeve. L’avenir de Cavill en tant que dernier fils de Krypton est incertain.

Bien que la fusion Avertisseur/Découverte excité les adeptes de Superman avec les déclarations de David Zaslav, un cadre important qui a souligné la nécessité de donner de l’importance au personnage de Cavill au sein de la Univers étendu DCnombreux sont ceux qui sont encore blessés par les apparitions de l’Homme d’Acier dans Shazam Oui pacificateur où il a été joué par des doubles qui n’ont pas montré son visage.

Superman est-il de retour ?

À présent rockprotagoniste de Adam noira retweeté un message d’un follower qui montrait les symboles de l’anti-héros personnifié par lui-même à côté de celui de Superman avec une explication où il disait avoir toujours écouté les fans depuis ses débuts dans le monde du catch ouvrant ainsi l’espoir de voir le Kryptonien dans son film.

Bien sûr, peut-être que la participation est loin d’être ce que les fans de la Univers étendu DC. Voici l’initié MyTimeToShineHello que dans le passé, il était très précis dans ses informations. Maintenant, il dit que Superman va effectivement apparaître dans le film Adam noir mais ne sera pas interprété par Henry Cavill et encore une fois, nous aurons un double à l’intérieur du costume spectaculaire de l’homme d’acier.

Reste à savoir dans quelle orientation Univers étendu DC aura après la fusion Avertisseur/Découverte avec des rumeurs qui pointent vers la continuité du Batman de Ben Afflleck, qui se serait vu offrir 30 millions de dollars pour continuer en tant que Dark Knight, et ce qui va se passer avec la situation contractuelle complexe de Cavill. Ils disent que l’acteur n’est pas en faveur des camées, il veut plus de contrôle sur la propriété, une suite à Homme d’acier et un juteux contrat.

