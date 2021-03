Chet Hanks abandonne les règles et règlements pour «  White Boy Summer  »

Reprenant ses histoires Instagram, une fois de plus, il a informé les fans de ce qu’il voulait qu’ils fassent et ne fassent pas aussi bien.

S’adressant à la caméra, le joueur de 30 ans a déclaré: « Oh wow wow wow, je me suis réveillé ce matin, Internet est redevenu fou, sheesh. Je veux juste abandonner quelques règles et règlements pour l’été des garçons blancs.

«Ok règle numéro un à tous mes garçons blancs là-bas – pas de chemises à carreaux, ça ne peut pas ressembler à une table de pique-nique ici les garçons. Vous savez de quoi je parle, laissez ces merdes à la maison.

Il a ensuite proposé une suggestion de tenue d’un simple tee-shirt blanc ou noir, en disant aux gens de « rester simple ».

Il a poursuivi: « Règle numéro deux, pas de sperry-topsiders [boat shoes for those in the UK] ce n’est pas le genre de garçons blancs dont on parle de chien, d’accord? Procurez-vous des Vans, des Chucks, des Jordan. Je ne suis pas vraiment une tête de sneaker mais, vous savez, sentez-le. Il y aura plus de règles à venir. »

Avec cela, il semble que l’esprit de Chet soit entré dans l’overdrive et tout d’un coup, il avait une autre règle – ne pas appeler les filles des «fumoirs».

Expliquant ce qu’il voulait dire, il a dit: « Les gars, ce terme est joué mec. Vous ne pouvez pas juste voir une fille chaude et être comme ‘f *** ing smokeshow, f *** ing smoke, mec’, ok, c’est fini.

« Oh ouais et tout ce qui est de couleur saumon dans ta garde-robe. Brûle-le. Brûle cette merde. Ne porte plus jamais ça. »

Il a ensuite ajouté: « En bout de ligne, messieurs, il est temps pour nous d’évoluer, d’accord. Point final. Il est temps pour nous de passer d’un Pikachu à un Raichu. »

Une fois de retour dans sa voiture et maintenant habillé, Chet est revenu en ligne pour imposer quelques conditions supplémentaires à son idée qui est une pièce de théâtre sur la chanson ‘Hot Girl Summer’ de Megan Thee Stallion.

Il a dit: « Nous avons d’autres règles et règlements pour l’été des garçons blancs. Quelqu’un a proposé d’interdire tous les chapeaux à l’envers – j’ai fermé cette merde très vite, les chapeaux à l’envers sont et resteront bons.

« Ce qui est très, très incertain et ce que je suis sur le point d’interdire, ce sont tous les chapeaux de papa, mais il y a des exceptions. » Il a ensuite continué à avoir la bonne coupe de cheveux pour un chapeau, mais cela est devenu un peu fastidieux.

Chet a conclu: « De plus, ce sont des gars vraiment très importants, alors que nous nous rapprochons de l’été et qu’il fait plus chaud et qu’il y a des fêtes à la piscine et des barbecues. avec de l’alcool et en allant vers des personnes que vous connaissez à peine et qui ont tout dans leur espace personnel.

« Ce n'est pas grave si c'est un mec que tu penses n'est pas ton meilleur ami ou une fille que tu essaies de frapper. Ce n'est pas l'été de garçon blanc d'aller vers les gens … tout respire sur eux et merde * ** et traiter les gens comme s'ils étaient nos amis et notre famille les plus proches alors que nous ne les connaissons que depuis cinq minutes.