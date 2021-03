Jujutsu Kaisen 142 VF: Sukuna est de retour !!!

«Désolé Itadori» et Shnk !!! Yuta fendit la poitrine d’Itadori avec son épée. Et dans la seconde suivante, Sukuna se réveille avec son sourire diabolique. D’un autre côté, Zenin bat la merde de Choso. Bien qu’il apprécie les compétences et la détermination de Choso et sa volonté de se battre. Quand Zenin a posé des questions sur lui, il a répondu: «Je suis le plus âgé de 10 sibilings. Pile d’écailles rouges qui coule!. Jujutsu Kaisen chapitre 142 est quelque chose que les fans recherchent. Alors, que dire? – Yuta vs Sukuna? Découvrons-le-

Jujutsu Kaisen 142

Date de sortie

Jujutsu Kaisen sortira le 14 mars 2021.

A propos de Jujutsu Kaisen Manga

Anime d’action Supernatural High School – c’est ce qu’est Jujutsu Kaisen. Il contient tous les éléments principaux de Tokyo Ghoul, Blue Exorcist et Noragami. Jujutsu Kaisen a une très bonne animation et un scénario incroyable. Yuji Itadori est un lycéen qui acquiert des pouvoirs surnaturels en ingérant le doigt de Sukuna (un ancien démon de guerre). Sa vie passe d’un étudiant normal à un surhumain combattant la malédiction.

Remarque: les malédictions sont des êtres surnaturels ou des créatures ressemblant à des démons qui naissent des émotions les plus profondes et les plus fortes d’un être humain.

Eh bien, c’est ce que nous avons pour aujourd’hui sur Jujutsu Kaisen Chapitre 142. J’espère que vous avez trouvé cet article informatif. Cet article est écrit par 45Secondes.fr. Faites-nous savoir ce que vous en pensez.