Les loups-garous dans la bande-annonce n ° 2 taquine les frayeurs et le plaisir dans la nouvelle comédie d’horreur

La nouvelle bande-annonce et l’affiche de la prochaine comédie d’horreur du réalisateur Josh Ruben Loups-garous à l’intérieur taquiner la terreur et les singeries légères à venir dans l’adaptation d’IFC Films du jeu vidéo du même nom. Dirigé par Veep et La guerre de demain star Sam Richardson dans le rôle de Finn, Loups-garous à l’intérieur trouve un tueur mystérieux terrorisant les habitants enneigés d’une petite ville, et il incombe au nouveau garde forestier de découvrir qui – ou quoi – se cache parmi eux dans ce polar d’horreur hilarant. Pas de prix pour deviner ce que «c’est».

Mettant en vedette une distribution d’ensemble d’étoiles, dont Milana Vayntrub (C’est nous), Cheyenne Jackson (histoire d’horreur américaine), Michaela Watkins (Esprit d’aventure), Harvey Guillen (Ce que nous faisons Dans l’ombre), Michael Chernus (Orange est Le nouveau noir), George Basil (Crashing), Sarah Burns (Barry), Catherine Curtain (Choses étranges), Rebecca Henderson (Poupée russe) et Glenn Fleshler (Joker) aux côtés de Sam Richardson, Loups-garous à l’intérieur est réalisé par Josh Ruben à partir d’un scénario de Mishna Wolff.

« J’ai grandi près de la même petite ville où nous avons tourné Loups-garous à l’intérieur», a déclaré le réalisateur Josh Ruben dans un communiqué, offrant un aperçu de l’inspiration derrière le film.« En tant qu’enfant, je paniquais moi-même, inventant des histoires de monstres, courant dans les bois, prétendant être le chef Brody, combattant des créatures dans le pinceau (j’ai adoré Mâchoires – bon sang, j’adorais l’horreur). Cette expérience dans votre ville natale, où les voisins connaissaient votre entreprise (que cela vous plaise ou non), est en grande partie ce qui rend les loups-garous si personnels. Mais, autant que j’aime les films d’horreur, rien ne me fait plus peur que les gens. Et autant ce film est un hommage à mon amour pour Hot Fuzz, les frères Coen, et Arachnophobie, il s’agit aussi du monstre en chacun de nous. «

Basé sur le jeu VR multijoueur du même nom, qui a été développé par Red Storm Entertainment et publié par Ubisoft en 2016, commence après qu’un projet de pipeline a créé des divisions dans la petite ville de Beaverfield et qu’une tempête de neige emprisonne ses résidents dans le local. auberge. Le garde forestier FINN (Sam Richardson) et le postier CECILY (Milana Vayntrub) nouvellement arrivés doivent essayer de maintenir la paix et de découvrir la vérité derrière une créature mystérieuse qui a commencé à terroriser la communauté.

Tout comme de nombreuses adaptations de jeux vidéo avant elle, l’adaptation cinématographique de Loups-garous à l’intérieur est en quelque sorte un départ de son matériel source, avec le jeu vidéo de Red Storm Entertainment se déroulant dans une ville médiévale fantastique attaquée par un loup-garou, avec des joueurs chargés de deviner lequel des citadins est le loup-garou déguisé dans une mafia- format de style. Nul doute que le film présentera une variété de rebondissements qui rappellent l’inspiration du jeu vidéo, et explorera ainsi le thème cryptique de Ruben du «monstre en chacun de nous».

Loups-garous à l’intérieur sera présenté en première mondiale au Festival du film de Tribeca en juin 2021. Le film devrait ensuite sortir en version limitée le 25 juin 2021, suivi d’une vidéo à la demande le 2 juillet 2021 par IFC Films.