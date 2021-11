Sofia Vergara sera une veuve noire dans une nouvelle mini-série Netflix

Sofia Vergara a tout prêt pour diriger une nouvelle production par la main de Netflix. Date limite a confirmé que l’actrice colombienne se mettrait à la place de la femme qui a transmis l’histoire en tant que La veuve noire. La fiction sera une mini-série qui aura des influences de l’équipe créative derrière Narcos, une autre des grandes histoires consacrées au monde du trafic de drogue que l’on peut retrouver sur la plateforme.

La série, qui n’a toujours pas de nom, racontera l’histoire de Griselda Blanc, la femme qui a donné vie à l’un des cartels les plus importants de Colombie. Il y aura six épisodes au total et montrera à la fois son côté de référence dans le monde du crime organisé, ainsi que sa vie privée et familiale. Griselda Il a eu quatre enfants, dont le premier a été nommé Michel Corléone, en tant que protagoniste de Le parrain.

Ingrid escajeda (Justifié) sera en charge de la production et sera le showrunner de cette série. Eric Newman, Doug regarde, Andrés Baiz et Carlo Bernard, les créatifs derrière Narcos, seront les producteurs exécutifs de cette série qui ne se connectera pas avec la fiction acclamée du crime organisé. Sofia Vergara Elle sera également productrice exécutive et tous les épisodes seront réalisés par Baiz.

« Griselda Blanc c’était un personnage plus grand que nature qui, avec des tactiques impitoyables mais ingénieuses, était capable de diriger un empire valant des milliards de dollars avant de nombreux gangsters que nous connaissons tellement « , assuré Vergara. « Nous sommes ravis d’avoir trouvé les partenaires parfaits avec Éric, André et Netflix pour donner vie à cette histoire à l’écran « , achevé sur ce qui pour elle est un projet, selon les mots de Homme nouveau, cette « Passionné ».

La troisième et dernière saison de Narcos arrive : Mexique

La troisième saison de Narcos : Mexique Elle sera définitive et se déroulera dans les années 90, avec la mondialisation du trafic de drogue. Le point de départ sera l’arrestation de Félix et il montrera tous les cartels indépendants essayant de survivre au contexte politique, ainsi que la montée de la violence. « Une nouvelle génération de barons de la drogue mexicains entre en scène. Mais dans ce conflit, la vérité est la première victime. Avec chaque arrestation, meurtre et délit, la vraie victoire recule de plus en plus « , complétez le synopsis officiel.

Sans Diego Lune dans le rôle de Miguel Angel Félix Gallardo, mais avec l’ajout de Mauvais lapin au casting, la dernière saison de la série Netflix On le verra à partir de ce vendredi. Le Mexique, la Colombie, l’Équateur, le Pérou et le Panama l’auront disponible à 2 heures du matin ; Bolivie, Venezuela et Porto Rico, à 3 ; et l’Argentine, le Chili, le Paraguay, l’Uruguay et le Brésil, à partir de 4 heures du matin.

