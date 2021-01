John Carpenter partage le nouveau single de son prochain album

Compositeur et cinéaste instrumental légendaire Jean charpentier a partagé un nouveau single, qui accompagné d’une vidéo, prépare ses fans à la sortie de son premier album de musique n’appartenant pas à des bandes sonores au cours des cinq dernières années.

Titre « Vivant après la mort« , Ce single fait partie de l’album »Thèmes perdus III: Vivant après la mort« , Dont la date de sortie est prévue pour le 5 février via le label Os sacrés, étant sa première sortie depuis « Thèmes perdus II»En 2016.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Blackstar » n’aurait pas été l’adieu de David Bowie

Au cours de l’année écoulée, Charpentier J’aurais déjà partagé les célibataires « Squelette » et « Esprit impur», Qui ont été créés en collaboration avec son fils Cody et son filleul Daniel Davis. Tous deux auraient déjà collaboré avec lui sur les bandes sonores réalisées par Charpentier pour la saga « Halloween».

Dans une déclaration sur cette collaboration, Charpentier aurait déclaré ce qui suit: « Nous avons commencé avec un thème, une ligne de base, un chemin, quelque chose qui sonne bien et qui nous guidera vers la prochaine étape. »

Ensuite, nous commençons à ajouter à partir de là. Nous comprenons les forces et les faiblesses de chacun, comment communiquer sans mots, et le processus est plus facile maintenant qu’il ne l’était au début. Nous avons mûri.