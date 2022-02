L’Adam Project aperçu de 4 minutes avec Ryan Reynolds

Avec le grand succès qu’ils ont eu »Alerte rouge » et « Ne lève pas les yeux », Netflix ne cessera de sortir des productions de qualité pour cette 2022. L’un de ses prochains films à sortir sera »Le projet Adam »film de science-fiction mettant en vedette Ryan Reynolds. L’histoire suit un pilote voyageant dans le temps qui fait équipe avec son jeune moi et son défunt père pour accepter son passé et sauver l’avenir. Avec la sortie de cette production en mars, Netflix a sorti un nouveau clip de 4 minutes pour promouvoir son prochain film.

Dans le clip, on nous présente Adam, le personnage de Reynolds, en interaction avec sa jeune version, un rôle qu’il jouera Walker Scobell, après que leur vaisseau de voyage dans le temps se soit écrasé dans le garage du jeune Adam. Bien que des parties de cette scène aient déjà été vues dans la bande-annonce, nous pouvons voir ici cette scène complète et l’interaction des deux versions d’Adam. L’Adam plus âgé essaie de se débarrasser d’une blessure par balle, tandis que sa version plus jeune joue avec les choses qu’Adam a ramenées lors de son voyage dans le temps.

Le clip suit l’interaction des deux versions d’Adam, comme la plus jeune demandant à quoi ressemble sa vie ou s’il est dans l’Air Force, à laquelle l’Adam plus âgé répond que tout ce qu’il fait est classifié. Au bout d’un moment, l’aîné commence à lui raconter l’histoire du jeune Adam, comme son anniversaire, la mort de son père et son asthme. Le clip se termine avec Adam révélant au garçon qu’ils sont une seule et même personne.

»Le projet Adam »est basé sur les films classiques qui étaient le produit de la collaboration de Steven Spielberg et Stephen King. Ce nouveau projet semble coller à la même histoire, étant une aventure de science-fiction et un voyage dans le temps qui était à la base du genre ainsi que la trilogie de »Retour vers le futur ».

Dans ce nouvel aperçu, on nous montre la chimie entre Reynolds et Scobell, on peut donc s’attendre à une histoire pleine d’humour, mais en même temps sentimentale, en plus, le film a aussi d’autres acteurs de renom tels que Jennifer Garner, Mark Ruffalo, Zoe Saldana et Catherine Kener.

La nouvelle cassette Netflix, »Le projet Adam » Il sera présenté en exclusivité sur la plateforme le 11 mars 2022.